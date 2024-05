Campesinos anuncian que cerrarán el paso en El Tarrita

Un tramo vulnerable

El presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia, capítulo Ocaña, Yamil Antonio Galeano Arenas, manifestó que los anuncios hechos para las dos territoriales de Invías no genera un impacto en el mejoramiento de la vía ante la magnitud del problema.

Denuncian el alto deterioro de la calzada desde el cruce de Agua Clara, en el sur del Cesar, pasando por Ocaña hasta llegar a la ciudad de Cúcuta.



“Se asignaron 26 mil millones de pesos para atender todo el corredor donde hay más de cien puntos críticos. Nosotros consideramos que se requieren unos 200 mil millones de pesos”, precisó.



Los transportadores piden más recursos y dicen que no hay para adecuar la salida a los puertos y la zona de la frontera con Venezuela. “Así como se invierte en la vía Cúcuta-Pamplona, necesitamos un trato equitativo. El corredor está muy abandonado y nos dejaron un peaje en Platanal, sur del Cesar, sin recibir los beneficios. Además, el retiro de la policía nos hace más vulnerables”, dijo.



Hacen un llamado a los dirigentes para que adelanten la gestión pertinente a los estudios y diseños para una solución definitiva. “Se emprende el viaje con incertidumbre y zozobra ya que el tramo en El Tarrita se convierte en una piscina difícil de pasar con la carga”, reiteró.



Asegura que la vía continúa a un solo carril ya que los geos contenedores y bolsacretos ubicados en el sector no resiste el impacto de las crecientes y, lo más triste, es que no se avizora una pronta solución, mientras la ola invernal se recrudece.

Los líderes comunales enviaron un mensaje perentorio al presidente Gustavo Petro para que se apersone de la región y brinde las soluciones que se están requiriendo.

