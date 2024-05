Viviendo su propia serie: la travesía de Mabel Cartagena en su visita a Corea del Sur

En lo que lleva de viaje, la costeña también dijo que los coreanos no son como se muestran en las series

“No quiero desilusionar con lo que les dije que aquí no estaba viendo gente bonita. Pero es que es la verdad, gordi mira, nosotros estamos acostumbrados a ver películas de Hollywood y vemos a Scarlett Johansson o a Brad Pitt últimamente, si vas a Estados Unidos no vas a ver gente así, es que es una en un millón. Que yo diga en lugares, donde había gente divina, Argentina y España, papasitos divinos y mujeres muy lindas también, pero sobretodo hombres divinos aquí, no”, comentó

Cartagena mencionó además que los Ceo millonarios no están tomando su café en la esquina, ni están en el karaoke cantando, ni tomando el metro. “Ellos están en sus autos carísimos con chófer, escondidos o trabajando. Obviamente no me los voy a encontrar en la calle porque no van a querer subirse a transmilenio, esa gente muy exótica”.

Entre los aspectos relevantes que Mabel ha dicho de su visita a Corea es que el maquillaje es de otro nivel, por su textura y calidad.

