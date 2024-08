No voy a renunciar y asumiré mi defensa ante señalamientos en caso Ungrd: Iván Name

Tras su regreso al Capitolio Nacional, el expresidente del Congreso, Iván Name realizó una intervención en la que aseguró que asumirá su defensa ante los señalamientos hechos sobre su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres (Ungrd), ante la Corte de Justicia sin renunciar a su condición de senador.

"Antes, cuando estuve en la presidencia del Congreso, no podía asumir mi defensa porque comprometía al Parlamento y lesionaba la majestad de mi juez, la Corte Suprema de Justicia. Pero ahora ya no hay respeto al parlamento que me eligió ni a la majestad de la justicia, y voy a asumir frente a las acusaciones que la banda criminal que las ha formulado, destruir todas sus falacias y demostrar la inocencia", aseguró Name.

Lea: Aguachica despide a su alcalde, el cucuteño Víctor Julio Roqueme

El expresidente del Congreso volvió a las instalaciones del Senado luego de haber estado ausente durante 17 días debido a una incapacidad médica impuesta tras haber sido sometido a una cirugía de revascularización miocárdica.

El senador afirmó que no huira de la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, manteniendo al mantener su condición como senador de la República. "No renunciaré a mi condición de senador y afrontaré las consecuencias que puedan darse, al demostrar nuestra transparencia porque no he manchado el Congreso", dijo el parlamentario.

Le puede interesar: Hay parálisis en el Senado por parte de recursos del Minhacienda: Efraín Cepeda

Durante la mañana de este martes, se llevó a cabo una audiencia en contra de Iván Name, ante la Corte Suprema de Justicia, en la cual se pretendía recolectar más información sobre la injerencia del funcionario en el escándalo de corrupción de la Ungrd. Ante esta diligencia, el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, habría sido llamado a declarar; sin embargo, anunció que se acogería al derecho de guardar silencio mientras se desarrolla el proceso de principio de oportunidad frente a la Fiscalía General de la Nación.

¿Por qué es investigado Iván Name?

Según las acusaciones hechas por Sneyder Pinilla, el senador Name habría sido el encargado de enviar cerca de $3 mil millones para que se aprobaran las reformas que el Gobierno Petro presentaba en el Congreso, por medio de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion