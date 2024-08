Hay parálisis en el Senado por parte de recursos del Minhacienda: Efraín Cepeda

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, encendió las alarmas sobre los recursos para el funcionamiento del Senado de la República y en medio de la plenaria de este martes 20 de agosto, el congresista insistió que hay una crisis para la operatividad de la corporación por falta de recursos.

Cepeda, señaló al respecto “los recursos están en el Ministerio de Hacienda. Nosotros fuimos, es decir, la mesa directiva acompañada de los voceros de varios de los partidos, y a la Comisión Administrativa, al Ministerio de Hacienda a pedir un saldo que había, fuimos hace 15 días con el director del presupuesto y dijimos que teníamos un saldo por girar del semestre anterior de algo más de $11.000 mil millones y que no se había girado un peso de este semestre para el funcionamiento del senado”.

Así mismo, Cepeda agregó que “pues nos giraron una parte del primer semestre, unos $9.000 mil millones de pesos, quedando al descubierto el canal del Congreso, el Noticiero del Congreso, y lo que es peor y escúchese bien, la publicación de los proyectos de ley que ustedes los senadores radican. Hoy el Senado de la República, rama importante del poder público, está paralizado porque no ha podido publicar más de 130 proyectos radicados por ustedes honorables senadores”.

De igual manera, el senador Cepeda explicó que “hoy se reunió de emergencia la Comisión de Administración y le envió una comunicación al ministro de Hacienda. Hoy me comunique con el director del presupuesto y hasta ahora no se han girado los recursos. Yo les pido en el ministerio de Hacienda qué no nos traten como una de las entidades del Gobierno, sino como una rama independiente del poder público que hoy está paralizada por la falta de recursos”.

Pero, el congresista agregó que “es necesario, además, decir que los recursos para el Noticiero del Senado y el Canal del Congreso, alcanzan hasta el 30 de este mes. Levantamos la voz para decir que no puede ser que una parte importante del poder legislativo, se encuentre paralizado porque el ministerio no nos gira los recursos a los que tenemos derecho”.

