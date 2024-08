Esto es lo que pagaban por estar en el programa ‘Caso Cerrado’

Caso Cerrado se convirtió con el tiempo en uno de los programas más queridos por el público latino y se consolidó en la televisión hispana en Estados Unidos. Desde su estreno en 2001, el programa abordó diversas historias que resonaron con los espectadores, generando una amplia gama de reacciones.

Lea: ¡Ojo! Estos son los cierres de vías por las ferias de Cúcuta

El show, que presentaba casos de infidelidades, xenofobia, racismo, violencia intrafamiliar, entre otros, y era protagonizado por actores de diferentes países. Su presentadora principal del programa era Ana María Polo, conocida como la Doctora Polo, quien se destacaba por su franqueza al enfrentar a los ‘acusados’ y al emitir sus veredictos con la célebre frase “Caso cerrado”, proporcionando soluciones legales a los conflictos presentados.

Aunque se desconocía cómo se manejaban exactamente las situaciones y la autenticidad de los casos, este programa dejó una marca en la memoria de los televidentes, quienes siempre estaban prestos a ver el desenlace de cada historia y cómo la jueza los resolvía ante las cámaras.

Consulte: Mininterior y Paz recibieron a los alcaldes del Catatumbo

Este año salieron a la luz nuevos detalles sobre este proyecto, que había sido criticado por estar dramatizado e interpretado por actores que realizaban audiciones para cada historia. Varios artistas comenzaron a compartir sus experiencias, revelando los detalles de su compensación y el proceso de selección del elenco.

Recientemente en redes sociales, una mujer decidió responder a un interrogante a través de su cuenta de TikTok. Ella, que formó parte de la producción de Caso Cerrado y actuó en uno de los episodios emitidos, ofreció detalles sobre su trabajo y su remuneración.

Se trata de Isveny Pichardo, una mujer puertorriqueña, quien aseguró en la grabación que trabajó en la contratación de personas para interpretar los casos y los extras del set. Y, que además, en una ocasión, debido a la ausencia de una actriz, ella tuvo que asumir un papel en el episodio titulado ‘Sida por celos’.

Lea aquí: Se conocen los detalles del feminicidio en el barrio Panamericano, de Cúcuta

“Señores, hice un episodio de Caso Cerrado; no es un secreto que es un trabajo remunerado. Lo puedo decir porque fue hace cinco o siete años. Aunque podría reclamarlo, me pagaron y el episodio se sigue utilizando por su contenido fuerte... Se llama ‘Sida por celos’; no tengo nada de eso, Dios me libre, pero así fue como me tocó dramatizarlo”, mencionó en su video.

La mujer explicó que todos los casos eran actuados y que, en ese entonces, recibió entre 350 y 400 dólares (Más de 1.600.000 pesos colombianos) por su participación. A pesar de las críticas, expresó que trabajar en el programa le benefició profesionalmente y le ayudó a establecerse en las redes sociales en la actualidad.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion