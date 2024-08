En la vía Sardinata-Cúcuta capturaron a un hombre por tráfico de estupefacientes

Parece que transportar droga en busetas se está convirtiendo en uno de los modelos más comunes para mover drogas por diferentes zonas del departamento.

Y para hacerlo, están metiendo el alcaloide en maletines de viaje para pasar desapercibidos, creyendo que el no portar ‘grandes cantidades’, no quedarán en evidencia. Pero las autoridades no se lo han dejado tan fácil.

Las contantes labores de control y registro, le han permitido a la Policía capturar a varias personas por tráfico de estupefacientes. Un claro ejemplo de eso, ocurrió el pasado 14 de agosto.

El hecho

El pasado miércoles, a las 5:30 de la tarde, cuando las unidades de la Policía de Norte de Santander adelantaban un puesto de control por la vía que comunica a Sardinata con Cúcuta, le hicieron una señal de pare a una buseta, para revisarla.

Durante este procedimiento, el comportamiento de uno de los pasajeros, llamó la atención de las autoridades.

“En el momento en que se comenzó el procedimiento, el hombre se tornó bastante nervioso y evitaba hacer contacto con nosotros. Eso era una señal de que escondía algo y decidimos revisarlo”, dijo una fuente judicial.

A la persona, identificada como Jhon Freddy Ramírez Gáfaro, de 41 años, le pidieron que descendiera del vehículo con dos bolsos, uno de color azul y otro negro, en el cual, supuestamente, llevaba sus pertenencias.

Pero los uniformados ya presentían que era lo que realmente portaba dentro de ellos. Cuando los requisaron, él no llevaba ni comida, ni bebida, ni ropa, sino que se encontraron con un pequeño cargamento de droga.

En el interior de ambos bolso, había alrededor de seis bolsas plásticas de color transparente, que al momento de abrirlas, vieron que era base de coca. Aproximadamente 10 kilos que, al parecer, iban a ser trasladados hacia Cúcuta.

Según la fuente judicial, Ramírez Gáfaro habría transportado el alcaloide desde Tibú, en una motocicleta hasta La Ye de Astilleros (El Zulia), y desde allí, abordó el bus con rumbo a la capital de Norte de Santander, pero el brillante negocio que lo llevaría a ganar aproximadamente 5 millones de pesos, le fue truncado en el kilómetro 49, del sector la Colorada.

El hombre, de 41 años, fue capturado y llevado al Búnker de la Fiscalía, y está a la espera de que un juez le defina su situación judicial.

