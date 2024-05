Sigue tire y afloje entre Mineducación y nuevo rector de la Universidad Nacional

Aunque ambos aseguran querer lo mejor para el centro académico, la controversia entre el nuevo rector de la Universidad Nacional, José Ismael Peña, y la ministra de Educación, Aurora Vergara, no para y mantiene a la institución en la incertidumbre sobre su futuro.



La ministra aseguró en entrevistas de radio que la posesión de Peña como nuevo rector no podía llevarse a cabo sin que el acta del consejo superior universitario estuviera firmada por ella y la razón por la que no ha firmado es que esta no refleja con transparencia el proceso.

“En el nombre de velar por la verdad se termina abriendo un camino para la confusión o para la revelación parcial de las verdades”, dijo la ministra en declaraciones a W Radio.

Aparentemente en la documentación que fue entregada la a ministra no se especificaba claramente cuál había sido la posición de cada uno de los participantes en el proceso de elección del nuevo rector. “No tenemos evidencia de las últimas actas de elecciones de rector en donde no se diga claramente quién dijo que”, añadió la ministra.

El anonimato en el acta fue solicitado por cinco de los ocho participantes de la reunión. “Cuando tenemos cinco miembros que solicitan el anonimato el gobierno nacional indaga por qué tres de estas personas aducen que han recibido amenazas” afirmó.

Sobre la legitimidad del proceso realizado por el doctor Ismael Peña la ministra comentó que está a la espera de lo que esclarezcan las autoridades, sin embargo, mencionó que un rector de una universidad no debería “tomarse una universidad por asalto”.

Por su parte, el nuevo rector, Ismael Peña, comentó que sus asesores jurídicos le notificaron que era su obligación posesionarse ayer jueves, pues ese día se cumplía el periodo de la anterior rectora, Dolly Montoya.

En sus redes sociales, escribió un mensaje a la ministra de educación en el que le pidió que se reunan para solucionar la situación de la mejor forma.

En horas de la mañana cuatro integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) informaron por medio de una carta a la Ministra de la Educación que autorizaban la publicación del acta completa de la elección del nuevo rector, hecho que revocaría el impedimento que tiene Ismael Peña para oficializar su posesión.

