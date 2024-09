Es como volver a renacer: habló por primera vez Laura Villamil tras accidente en Andrés Carne de Res

“Mi hermana es un milagro, se pudo salvar”. Con esas palabras, Santiago Villamil, hermano de Laura Daniel Villamil, la joven artista de 28 años, que resultó gravemente quemada en medio de un show en el restaurante Andrés Carne de Res, describió el alivio que sintió al ver que su hermana despertó de un coma inducido.

Ahora, ya de manera consciente, la bailarina, a pesar de seguir hospitalizada con un delicado estado de salud, dio sus primeras declaraciones desde la clínica donde se encuentra en recuperación.

En medio de una entrevista para Noticias RCN, Laura, quien terminó con el 80 % de su cuerpo quemado durante un show en el reconocido restaurante ubicado en Chica, Cundinamarca, aseguró estar pasando por sus días más duros.

“Cada día es un nuevo paso, hay días muy duros, realmente, en los que uno dice ‘no más, no sigo por el dolor’. Pero hay otros donde la familia, los mensajes, los amigos, lo llenan a uno de esperanza y a decir vamos para adelante, vamos, que vamos”, dijo la joven a RCN.

Villamil, que despertó hace casi una semana después de estar casi un mes en un coma inducido por la gravedad de sus heridas, contó que también se recupera de una cirugía que le hicieron este miércoles 18 de septiembre.

“Estamos en recuperación”, sostuvo la joven sobre el tema, ya que puede hablar muy poco por ahora.

El caso de la joven, que se volvió rápidamente viral en redes sociales, hizo que el país se estremeciera con su historia, por lo que también le agradeció a todas las personas por su apoyo, entre ellos a su familia y amigos.

“Realmente el apoyo que he recibido fue por los mensajes que me muestran, las cartas. No me la creo. Me asombro un poco eso, como la figura, qué pasó y cómo se está asumiendo”, expresó la actriz a Noticias RCN.

Laura Daniela aseguró que para ella es impresionante todo el apoyo y amor que ha recibido. Aunque no lo ha visto de primera mano, porque dijo no tener conexión a internet, su familia es quien le ha transmitido todo.

“Hay momentos en los que digo ‘no creo’. Es muy impresionante, cómo es posible que tal persona haya escrito esto, que esta persona me haya enviado un audio, que tantas personas estén tan pendientes. Para mí todavía es desconocido”, afirmó.

Puntualmente, destacó todo el esfuerzo que ha hecho su familia para ayudarla, apoyarla y brindarle todo lo que ha necesitado para ya estar en el inicio de su recuperación.

“Increíble es el apoyo de ellos, de la familia, Dios. Ellos siempre han estado ahí, también dejando de lado un poco sus vidas porque es el tiempo, son sus cosas que hacer, sus trabajos, sus vidas”, detalló Laura sobre sus seres queridos.