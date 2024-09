Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga ‘Descansa en paz, alma mía, solo querías reír’: La Gorda Fabiola

En la mañana de este jueves falleció Fabiola Emilia Posada, mejor conocida como la 'Gorda Fabiola'. La noticia fue confirmada por Gabriel Delascasas, director de La Luciérnaga. En una entrevista con La Opinión, la humorista reveló algunos secretos detrás de la risa, los retos de la vida y el legado que le gustaría dejar en el mundo de la comedia y cómo le gustaría ser recordada.

"Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga ‘Descansa en paz, alma mía, solo querías reír’, ese me gustaría. Pero quizá el gran legado que quisiera dejar es que entendieran, primero todas las mujeres de tallas plus, que tienen sobrepeso, es que ellas también son bellas, que para todos los gustos hay y que no tienen que sentir ningún complejo".

La comediante resaltó que las mujeres talla plus deben buscar sus fortalezas y sacar provecho de ellas y llevarse el mundo por delante, "porque para nosotras también hay espacio".

"Y el legado para todo el mundo es que hay que reír pese a la adversidad, reír llorando es lo más bello que puede pasar. La risa indudablemente es remedio infalible. Siempre que estén tristes, que estén deprimidos, que estén agobiados, busquen algo de que reírse y verán cómo cambia su vida como una sonrisa".

