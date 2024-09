María Cecilia Botero revela dos experiencias cercanas a la muerte: “Morí dos veces y volví a la vida”

María Cecilia Botero reveló dos experiencias cercanas a la muerte en el pódcast Menopáusicas ¡y qué!, conducido por las periodistas Yolanda Ruiz y María Elvira Samper. Durante la entrevista, Botero compartió detalles inéditos de su vida, incluyendo dos escalofriantes vivencias que marcaron su historia personal. La actriz, conocida por su participación en múltiples telenovelas y programas de televisión, reveló que “murió dos veces” y regresó a la vida de forma inexplicable, dejando sin palabras tanto a las entrevistadoras como a sus seguidores.

La primera experiencia cercana a la muerte ocurrió cuando María Cecilia tenía tan solo 25 años. En ese entonces, un quiste la llevó al borde del abismo. “Recuerdo que me desperté conectada a un montón de aparatos después de haber perdido el conocimiento. En ese momento sentí una presencia que me decía: ‘date la vuelta y vámonos’, pero yo respondí que no, que aún no quería irme”, narró la actriz. Botero confesó que, aunque estaba lejos de pensar en la maternidad en ese momento, lo único que la mantuvo aferrada a la vida fue la idea de que “todavía le faltaba tener a su hijo”.

María Cecilia recordó cómo una enfermera, en medio de su delicado estado, había declarado frente a su familia que “no había nada más que hacer” por ella. “Dijo que no pasaría la noche, pero al día siguiente, desperté milagrosamente”, aseguró. Esta experiencia, que para muchos podría haberse considerado un milagro, fue apenas el inicio de sus vivencias cercanas a la muerte.

Lea aquí: Siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga ‘Descansa en paz, alma mía, solo querías reír’: La Gorda Fabiola

La segunda ocasión en la que Botero afirmó haber “muerto” fue durante una sesión de regresión a vidas pasadas. En esta ocasión, la actriz contó que descubrió haber sido un hombre que sufrió en campos de concentración rusos. Esta revelación, según la actriz, le dejó una profunda creencia en la reencarnación. “Morí dos veces”, dijo con firmeza, reafirmando su creencia en que la muerte no es el final, sino una transición.

Para María Cecilia, estas experiencias han cambiado por completo su percepción sobre la muerte. “A mí no me da miedo morir, me da miedo el dolor y el sufrimiento que todos tenemos que enfrentar”, confesó en el pódcast. La actriz, que perdió a su esposo, el director David Stivelberg, en 1992 debido a un cáncer, siempre ha hablado abiertamente sobre lo que significó esa pérdida en su vida, pero estas nuevas revelaciones han mostrado una faceta aún más profunda de su espiritualidad.

La relación con su fallecido esposo fue uno de los grandes amores de su vida, un tema que también tocó en la entrevista. A pesar de haber tenido una relación llena de desafíos, Botero siempre ha descrito su vínculo como especial, lo que ha alimentado su creencia en la trascendencia del alma.