Comía 500 calorías al día: Ariadna Gutiérrez reveló su dura batalla con la bulimia

Ariadna Gutiérrez, recordada por entregar su corona tras ser nombrada la nueva embajadora de la belleza en el mundo, por un error del presentador, se sinceró sobre la difícil situación que tuvo que afrontar tras el reinado y el problema alimenticio con el que ha batallado desde muy joven.

Aquel 20 de diciembre de 2015, ha quedado marcado en la memoria de los colombianos y de la misma Ariadna Gutiérrez, quien fue coronada Miss Universo solo por 4 minutos. Después de este suceso, su mundo se derrumbó, pues le arrebataron un sueño por el cual había trabajado incansablemente.

“Esa noche estaba en shock. Yo llevaba un año sin comer y lo primero que hice fue salir con mis mejores amigos a comer”, contó durante un podcast con Chabán, creador de contenido venezolano.

Fue solo un mes después que la reina de belleza logró asimilar esta noticia que trajo consigo problemas como la depresión y la bulimia. “Todas esas restricciones alimenticias que me había impuesto, se descontrolaron completamente, empecé con mis desórdenes alimenticios que ya venían desde que comencé mi carrera de modelaje, como la bulimia”, según explica, era algo normal en ese mundo.

Durante su preparación en el concurso de belleza, llevó a cabo una dieta muy estricta en la que solo consumía atún y piña. “Llevaba una dieta de solo 500 calorías al día”, dijo.

Para ella, perder la corona significó que sus esfuerzos no valieron la pena, causándole gran frustración y decepción, lo que la llevó a canalizar todo esto volviendo a comer en grandes cantidades. “Uno piensa que es el final del camino y no me daba cuenta de que era solo el comienzo”.

Pero gracias a esta situación, aprendió a valorarse y cuidar su cuerpo mediante la terapia con Ayahuasca (una bebida alucinógena de los pueblos amazónicos que puede ser útil para tratar la depresión o las adicciones), y después de años de usar esta planta, logró superar su trastorno mediante terapia tradicional y meditación.

