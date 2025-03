El Latido: nuevo proyecto televisivo de Margarita Ortega

Desde mediados de noviembre del año anterior, cuando el noticiero CM& salió del aire, Margarita Ortega dejó un vacío entre los televidentes que la seguían cada noche.

Afortunadamente, tanto para la presentadora, escritora y actriz, como para sus seguidores, la espera fue corta, y tras unas merecidas vacaciones por Malta y Francia, regresó para emprender un nuevo proyecto: El Latido.

Aceptó la invitación de Canal Capital para conducir el programa de entrevistas dirigido por Nicolás Chona, que se estrena este lunes 3 de marzo, en el horario de las 7:00 de la mañana, con repetición a las 11:30 a.m. En él destacará las posibilidades que ofrece Bogotá en lo cultural, lo social y lo urbanístico.

La presentadora y actriz habló sobre esta nueva experiencia en la pantalla chica.

Lea más: Crece el lavado de activos en Colombia, capacitarán gratis a 2.000 empresarios de Cúcuta para prevenirlo

-¿Qué significa para usted ser una ‘bogotana’ de Cali?

Somos unos seres muy particulares, una especie de subgénero de hijos adoptivos de la capital, con un sentimiento de gratitud que se mezcla con nuestras raíces, porque somos mitad bogotanos y mitad de nuestra región. Aportamos y también nos dejamos permear por todas esas cosas que nos marcan la diferencia, pero que nos hacen sentir orgullosos de lo que somos. En Cali me dicen que hablo como rola y aquí (Bogotá) me dicen que se me sale el acento, ese es el punto medio donde entiendo que soy de las dos ciudades.

-¿Qué invitados tendrá en esta primera temporada?

Son personas, o más que personas, son personajes de la ciudad que nos podemos encontrar en la esquina, en el Transmilenio, en el museo, en la tienda y que en la cotidianidad no logramos identificarlos como lo que son. Llevan una semilla dentro, que es la de la transformación de la ciudad, por eso hablamos con ellos sobre temas que van desde la sexualidad, las barras, que significa el fútbol, la arquitectura, el grafiti y otra cantidad de hilos que se desprenden de lo que representa la construcción de ciudad.

-¿Cómo cree que 'El Latido' aporta al análisis crítico y a la comprensión de las dinámicas que se viven en esta ciudad?

Esa es la palabra clave: las dinámicas. Cuando en el día a día perdemos de vista la distancia que hay entre las dinámicas y perdemos también la perspectiva, a través de este programa, logramos volver a entenderlas, asimilarlas y darnos cuenta de que, en ese océano maravilloso que es la ciudad con sus calles, cerros, humedales, su tradición, podemos entendernos desde la diferencia. Con una perspectiva del análisis, la certeza y el reconocimiento del otro, que es lo único que nos permite construir un espacio real para que la ciudad no solamente viva sino para que quienes vienen atrás sean parte activa de eso, porque todos podemos aportar al progreso y no solo el productivo, sino el de la inclusión, la igualdad, porque tú me importas tanto como me importo yo.

Además: El Eln estaría detrás del atentado a la Policía en el

-¿Qué opina de este formato de videocast de El Latido? ¿qué es lo que más le ha gustado?

No es nuevo para mí, porque mi proyecto en este momento está muy orientado a este formato con 'Mujeres 50+ con Margarita Ortega', así que cuando llegué a Canal Capital sentí que estaba navegando en un espacio en el que me puedo sumergir, si no con confianza, por lo menos con un poquito de conocimiento, eso sí con mucho respeto.

Me encanta saber que todo lo que estamos contando en 'El Latido' tiene una factura auditiva, eso te vuelve mucho más perspicaz a la hora de preguntar y narrar para quienes solo nos están escuchando y de ponerle rostro a esas voces para quienes nos están viendo en las plataformas y pantallas de televisión.

-¿Qué es lo mejor de trabajar en este proyecto y en la TV Pública?

Creo que este proyecto más que nada lo que hace es refrescar la mirada que tenemos de la ciudad, con unas miradas que que han marcado ciertas épocas y son detonante para la memoria. Eso es maravilloso, pero refrescar esas miradas se hace necesario y casi que urgente para que los que llegan y para que los que ya estamos nos podamos poner de acuerdo en esto que es la construcción del tejido social, en especial en una ciudad como la nuestra que es tan diversa.

Le puede interesar: Iván Dezmor: el cucuteño que conquistó las artes escénicas

-¿Quiénes hacen latir el programa?

Nuestros entrevistados porque con ellos le tomamos el pulso a la ciudad, porque ellos son los verdaderos personajes, yo solamente soy una enfermera que está ahí para ir aplicando dosis muy medidas de cuidados y todos los medicamentos necesarios para que nuestros ‘pacientes’ vayan contando sus historias, para que esos corazones vayan bien.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .