El chat filtrado de Armando Benedetti: Katherine Miranda se pronuncia

Un chat conocido en las últimas horas entre Armando Benedetti y la congresista Katherine Miranda avivo aún más los cuestionamientos del nuevo ministro del Interior.

El Espectador en su nota Alto Turmeque divulgó una imagen donde se ve la conversación por chat entre el ministro y la representante a la Cámara mientras el alto funcionario estaba en el Congreso de la República.

“Debe ser que hace rato no te veía. Qué vaina no poder saludarte como antes”, escribía Benedetti. “No me vayas a saludar ahora... tienes a todos los medios encima”, respondía Miranda, a lo que el ministro le contesta: “debería”.

Este diálogo revelado por el citado diario causo todo tipo de reacciones en el ámbito político, donde incluso fue calificado como incoherente porque la misma congresista ha revelado públicamente su rechazo por el nombramiento de Benedetti en la cartera política.

Ante esto, Miranda respondió a las críticas asegurando que conoce a Benedetti hace mucho tiempo. “Yo conozco a Benedetti hace ya muchísimos años en el Congreso, hemos trabajado juntos varios proyectos de ley cuando él era congresista. Sin embargo, hace más de tres años no lo veía”.

Sobre el momento sucedido, Miranda explico que “cuando él llegó a la plenaria llamó para saludarme, me escribió que donde estaba para saludarme, yo le pedí claramente que no me saludara y muchísimo menos en el contexto en el que estábamos”.

La congresista insiste en que a pesar del chat con Benedetti se mantiene en su convicción de rechazar su nombramiento y que incluso se lo habría notificado al ministro.

“Yo puedo perfectamente tener un trato cordial con Armando Benedetti y al mismo tiempo rechazar su nombramiento ante presuntos hechos de violencia intrafamiliar”, recalcó.

Miranda también había arremetido contra el alto funcionario luego de que fuera nombrado jefe de Gabinete de Gustavo Petro. “Nuevo jefe de gabinete Armando Benedetti. Y se hacen llamar el cambio, pidiendo que la dignidad se haga costumbre”, había dicho la congresista a inicios de febrero a través de su cuenta de X.

Aunque el presidente defiende en cada momento la llegada de Benedetti como ministerio del Interior, se avivan cada vez más rechazos en todos los ámbitos de la política sobre este polémico nombramiento.

