Bernardo Redín, crítico con el rendimiento del Cúcuta Deportivo ante Real Cundinamarca

‘¿Hay compromiso para retener a la gente?’

En el primer partido con público en las tribunas, Redín pidió excusas a los seguidores que acompañaron al equipo.

“A la hinchada pedirle disculpas, veníamos con la ilusión de dar alegría. La gente viene a acompañarnos, les pedimos que lo hicieran, ¿pero cuál es la respuesta nuestra? ¿Hay compromisos de atraer, de retener, de darle una alegría a esta gente que se lo merece?”, se preguntó el estratega.

‘El equipo creyó que iba a ganar de camiseta’

Los señalamientos del director no pararon tras el segundo empate en casa recordando que en la fecha 2, el rojinegro igualó 1-1 con Internacional de Palmira.

“Este partido no lo paso porque tenemos mucho tiempo trabajando, consolidando una idea y lo veo por otro factor: el equipo creyó que iba a ganar de camiseta. Acá creímos que íbamos a ganarle a estos muchachos que compiten muy bien. El equipo creyó que iba a ganar fácil y aquí no hay nada fácil. Si no competimos nos pueden pasar por encima, a este equipo hay que llevarlo al alto nivel de competencia, acá no habrá partido fácil”, puntualizó el director técnico.

Asimismo fue enfático en que no se puede depender de individualidades o jugadores como ‘Jopito’ o Pisano.

“Debemos depender de un colectivo. No tenemos jugadores de las divisiones menores, son contratados para que rindan, deben estar dispuestos y preparados para entrar y responder, inclusive quitarle la posición al que esté jugando, necesitamos competencia interna. El que esté afuera, le compita y pelee al de adentro”, pidió Redín.

Cúcuta quedó con ocho puntos de 15 posibles y volverá a jugar el próximo viernes ante Boca Juniors de Cali en el estadio Pascual Guerrero, a las 5:15 p.m.

Síntesis:

Cúcuta Deportivo: Juan David Ramírez; Armando Ballesteros, Richard Rentería, Alexander Borja; Luis Hinestroza, Juan Ceballos (Hernán Luna, 69’); Tilman Palacios (Camilo Córdoba, 59’), Cristian Álvarez (Luis Guevara, 59’), Matías Pisano (Kevin Quejada, 69’); Michell Ramos (Jesús Cano, 72’).

Gol: Matías Pisano (25’).

DT: Bernardo Redín.

Real Cundinamarca: Kevin Cataño; Joan Cajares, Juan José Viveros, Bayron Suaza, Shean Barbosa; Juan David Hoyos, Kevin Cortés; Arney Rocha (Onel Acostado, 70’), William Dávila, Matheo Castaño (Stiven Moreno, 84’), Jayder Asprilla (Brayan Cuero, 75’).

Gol: Arney Rocha (66’).

DT: Juan David Niño.

