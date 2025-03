Emiliana Arango alcanzó su mejor ranquin histórico tras subcampeonato en Mérida

La tenista antioqueña Emiliana Arango vive el mejor momento de su carrera en el circuito profesional. Después de un gran campeonato, la noche del domingo fue subcampeona del WTA 500 de Mérida al caer ante la estadounidense Emma Navarro con parciales de 6-0 y 6-0.

“Es una jugadora de un nivel muy alto y hoy jugó muy bien, no tengo mucho que reprocharme, fue una semana muy larga, di lo mejor de mí y no, no tengo mucho que decir fuera de que claramente ella fue una mucho mejor jugadora que yo y me dejó muchas cosas para aprender”, dijo Emiliana en rueda de prensa post partido.

Lea aquí: México con sabor a Café: ¿Cuál es el efecto James Rodríguez?

Arango se convirtió en la primera jugadora cafetera en llegar a una final de categoría 500 luego de sus victorias ante la argentina Lourdes Carlé (6-2 y 6-3), la británica Francesca Jones (3-6, 6-3 y 4-3), la eslovaca Rebecca Sramoková (5-7, 6-3 y 6-0) y la australiana Daria Gavrilova (6-3, 4-6 y 6-2).