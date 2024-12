Prácticas profesionales en medio del conflicto: un llamado a la paz

Piden garantías de seguridad

Aunque a los jóvenes seleccionados para hacer sus prácticas profesionales en escuelas rurales se les apoya con los con gastos de manutención y transporte, piden algo más: seguridad.

Los estudiantes aseguran que, a pesar de que en el país se haya firmado un Acuerdo de Paz hace varios años, la violencia ha encontrado nuevas formas de impactar en diferentes zonas del país, especialmente en el sector educativo y en la ruralidad, siendo Norte de Santander uno de los departamentos más afectados.

“Estas convocatorias son importantes para el desarrollo profesional y a la vez un desafío, porque sabemos que educar es una vocación, pero por ejemplo, este año en la región del Catatumbo varias escuelas quedaron en medio del fuego cruzado por enfrentamientos entre bandas criminales, se presentan secuestros muy seguido y por ello, requerimos que se implementen más medidas de seguridad, no solo para nosotros, sino también para los más pequeños que resultan siendo víctimas de una guerra que debería acabar ya”, dijo Miguel López, estudiante de licenciatura en educación física.

De acuerdo con un estudio desarrollado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, departamentos como Chocó, Arauca, Putumayo, Guaviare, Caquetá y Norte de Santander, son donde más se reportan ataques contra la educación.

Situaciones que generan que aumente la deserción escolar y que la inestabilidad del entorno producida por el conflicto puede afectar el aprendizaje efectivo y el desarrollo académico de los estudiantes no solo porque se dificulta su asistencia a la institución educativa sino también por la escasez de recursos y la falta de profesionales capacitados en estas zonas.

Otro de los factores que afecta el rendimiento de los estudiantes y docentes es la ocupación de los espacios en las escuelas, pues muchos grupos armados llegan hasta allí y custodian toda la zona, lo que impide el normal desarrollo de las clases.

“Muchos queremos ir a la ruralidad, porque sabemos que allá nos necesitan, pero si no son hostigamientos, son secuestros, amenazas o no sabemos qué pisar porque también hay minas o nos obligan a abandonar la zona, entonces nos han prometido una paz que no ha llegado, pero que necesitamos y como lo han dicho los maestros en la región, necesitamos que las escuelas sean territorios de paz”, mencionó una estudiante de licenciatura en matemáticas, pero que prefirió omitir su nombre.

¿Qué acciones se toman?

La Secretaría de Educación de Norte de Santander informó que, cuando se presentan situaciones en contra de instituciones educativas, se activa una ruta especial que comienza con el reporte del establecimiento afectado. Luego se pasa a la Secretaría de Gobierno que lidera la ‘Mesa de Prevención y Garantías de No Repetición’, para que la Fuerza Pública actúe, especialmente con las amenazas de minas o bombas.

No obstante, son situaciones que, señalan los docentes y estudiantes de práctica, suelen ser difíciles de controlar. Los grupos armados infortunadamente tienen el control de estos territorios, por lo que hacen un llamado para que las escuelas realmente se conviertan en escenarios de paz y que la comunidad educativa desarrolle sus actividades sin temor.

Requisitos y beneficios

Los estudiantes interesados en postularse, deberán diligenciar el formulario publicado en la página del MEN y cumplir, entre otros, con requisitos como ser mayores de edad, tener un promedio académico ponderado igual o superior a 3.7, no haber participado en cohortes anteriores, estar afiliados al sistema de seguridad social en salud, contar con la aprobación de las universidades y Escuelas Normales Superiores para el desarrollo de la práctica y contar con una cuenta bancaria activa durante todo el periodo de la práctica.

Los estudiantes y jóvenes que adelanten sus prácticas a través de este programa gozarán de beneficios como poner en acción las habilidades desarrolladas durante la formación adquirida en escuelas de la ruralidad colombiana y así potenciar capacidades como la creatividad, resiliencia y resolución de problemas.

Además, podrán realizar una actividad formativa en un escenario de trabajo real, acceder a formación (experiencia práctica) de acuerdo con el área de formación profesional o línea temática de la práctica, contar con un auxilio económico mensual por valor de un salario mínimo legal mensual vigente durante tres meses, una vez por mes. Recursos que serán para cubrir gastos asociados a alojamiento, movilidad y alimentación y que no corresponden a una remuneración por la labor como practicantes.

Asimismo, el MEN certificará la participación en el programa, lo que representa experiencia laboral para las hoja de vida.

