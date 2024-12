Azerbaiyán exige a Rusia confesar su responsabilidad por trágico incidente de avión

El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, exigió a Rusia que termine de asumir su responsabilidad, total o parcial, por el siniestro del avión Embraer 190 de Azerbaijan Airlines tras asegurar que el aparato perdió el control cuando sobrevolaba sobre la región rusa de Grozni y que recibió fuego desde tierra cuando la defensa aérea rusa estaba repeliendo un ataque aéreo ucraniano en la zona.

Aliyev realizó estas declaraciones un día después de mantener una conversación telefónica con Vladimir Putin en la que el mandatario ruso le pidió disculpas tras admitir que el siniestro comenzó en espacio aéreo ruso - el avión acabó estrellándose en Kazajistán a tres kilómetros del aeropuerto de la ciudad kazaja de Aktau, dejando 38 muertos y 29 heridos, la mayoría de ellos de gravedad. - aunque no terminó de asumir la responsabilidad de lo ocurrido.

“Los hechos son los siguientes: que un avión civil de Azerbaiyán recibió disparos desde el exterior cuando volaba sobre territorio ruso, cerca de la ciudad de Grozni; que casi perdió el control entonces y que terminó de perderlo debido a sistemas de guerra electrónica, y que, al mismo tiempo, su cola resultó gravemente dañada por disparos desde tierra”, manifestó en declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias azerí Azertag.

Lea: Putin pidió perdón al presidente de Azerbaiyán por siniestro de avión en suelo ruso

El mandatario reiteró que su país ha presentado tres exigencias fundamentales. Primero, unas disculpas de Rusia “que fueron presentadas” en la conversación del pasado sábado. En segundo y tercer lugar, avisó que, “la parte rusa debe confesar su culpabilidad y debe castigar a los culpables, responsabilizarlos penalmente y pagar una indemnización al Estado de Azerbaiyán y a los pasajeros y tripulantes heridos”.

“Espero que nuestras otras condiciones sean aceptadas. Todas estas condiciones son justas. No hay ninguna demanda o problema extraordinario aquí y se basa en la experiencia internacional y el comportamiento humano normal”, indicó el mandatario, quien ha expresado su confianza en que “el avión no fue derribado de manera intencionada”.



Aliyev reclamó además contra las reacciones iniciales del Gobierno ruso al siniestro del avión, ocurrido el día de Navidad. “Durante los primeros tres días no escuchamos nada más que versiones sin sentido procedentes de Rusia”, lamentó antes de recordar que “el fuselaje estaba lleno de agujeros, con lo cual la teoría inicial de que chocó contra una bandada de pájaros fue totalmente descartada pero, a pesar de todo, algunos círculos oficiales rusos decidieron promover esta hipótesis de todas formas”.

“Una de las cosas que nos entristeció y sorprendió fue que organismos oficiales rusos presentaron versiones relacionadas con la explosión de una bombona de gas, dejando bien claro que querían encubrir el asunto”, denunció el mandatario.

Europa Press.*

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion