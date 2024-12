Coqueta: esta es la historia de la carranga viral de Heredero

“Suave que no resisto tanto cariño. No me apapaches tanto, corazoncito. No me hagas cucharita en la madrugada. Si después me enamoro, no digas nada.” Así empieza ‘Coqueta’, la canción viral del año 2024 en Colombia.

El sencillo, que acumuló casi 300 mil visualizaciones en YouTube apenas 15 horas después de su lanzamiento, narra una historia de amor, coquetería y seducción, aderezada con el carisma que caracteriza a los grandes artistas. Su intérprete, Feizar Orjuela, conocido en el mundo artístico como ‘Heredero’, es el creador de lo que ya se considera “el éxito de 2024″.

Originario de Macaravita, Santander, Feizar creció en la vereda Pajarito, donde desde los siete años desarrolló un profundo amor por la carranga. Aunque llevaba años cultivando su pasión por este género, fue ahora cuando logró el impacto que lo llevó a la viralidad.

Con ‘Coqueta’, Heredero ha logrado posicionarse como número uno en diversas plataformas musicales. Tal ha sido su popularidad que todo el mundo quiere saber más sobre él y sobre este género musical.

En una entrevista con Noticias Caracol, Feizar Orjuela confesó la inmensa emoción que siente al ver cómo su canción se ha convertido en un fenómeno que rinde homenaje al folclor colombiano y, en especial, a los campesinos.

“La aceptación y relevancia que ha tenido la canción dentro del espectro musical ha sido muy bonita. Lo que está sucediendo es maravilloso para quienes amamos la carranga. Y no lo digo solo por quienes la hacemos, sino también por el público que la disfruta”, expresó con entusiasmo.

Jessi Uribe y Heredero se unen en el remix “Coqueta”

Jessi Uribe unió su voz al éxito de ‘Coqueta’. El videoclip, lanzado junto con la canción, fue rodado en escenarios que evocan la conexión con la tradición popular. Con imágenes coloridas y dinámicas, refleja la energía y picardía que el tema sugiere.

Para Heredero, esta colaboración representa un gran paso en su carrera, pues a través de sus redes sociales manifestó que soñaba con que Jessi Uribe interpretara una de sus canciones. “Todos sumamos a la carranga; ustedes y nosotros. Vamos por más. Viva nuestra música criolla carajoooooooo”, escribió el artista que ha revolucionado las plataformas digitales en los últimos meses.

Tanto Jessi como Heredero comparten un profundo vínculo con Santander, y al inicio de la canción dejan claro que también se trata de un homenaje a sus raíces y un mensaje de orgullo para lso santandereanos: “así suenan nuestras raíces, mi hermano”, se les escucha decir en los primeros minutos del video oficial de “Coqueta”.

El remix de ‘Coqueta’ ya acumula más de 8 millones de vistas en sus primeros 11 días desde su publicación en YouTube, consolidando el éxito de la estrategia.

