En el Catatumbo se activó Mesa de Diálogos Sociales y Ambientales con Farc-EP

Sendero ecológico para la paz

El negociador de Farc-EP Andrey Abendaño, resaltó el momento histórico para recomponer el camino hacia la convivencia pacífica de los pueblos.



“Aquí estuvo el libertador días antes de emprender la campaña admirable de la gesta libertadora y este es el punto de partida del sendero ecológico que conduce a la paz territorial”, señaló.



El excombatiente hizo un llamado para generar un ambiente propicio para las nuevas generaciones que esperan mucho de los gobernantes de turno. No podemos ser egoístas y se hace necesario utilizar la tecnología a nuestro favor y mitigar el impacto ambiental que genera la falta de alternativas favorables para los que no cuentan con los medios suficientes para trabajar las tierras que ya han sido usadas y la capa vegetal destruida por la guerra, recalcó.



Propuso a todas las fuerzas vivas de la región apropiar los programas para buscar salidas al conflicto. “Tenemos el reto de buscar alternativas para la prolongación de la vida del ser humano y en nuestras manos está la solución, solo es hacer conciencia que de nada sirven los bienes y lujos suntuarios si no contamos con la existencia. Intenta detener la respiración mientras cuentas el dinero y darás cuenta de la importancia de la preservación del ambiente”, puntualizó.



Es consciente que el paso por este mundo es demasiado corto y el tiempo no hay que desperdiciarlo en confrontaciones estériles. “Nuestras acciones se convierten en huellas imborrables que perduren de generación en generación. Un puñado de mujeres y hombres comienzan a escribir su propia historia y no será donde la violencia sea la protagonista sino donde la vida sea el bien más preciado a proteger”, exclamó el vocero de las Farc, quien instó a la gente a sumarse a esa noble causa.

Advirtió sobre los riesgos de escasez del agua para la subsistencia del ser humano sobre la tierra y entonces los acuerdos de paz deben estar cimentados en los componentes ambientales.