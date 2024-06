Madres del Catatumbo reclaman al Gobierno protección para sus vidas

Los dramáticos momentos

La madre del Catatumbo, Maira Alejandra Quintero Contreras manifestó que a pesar de las intimidaciones irá hasta las últimas consecuencias por la defensa de la niñez reclutada por los grupos subversivos en la región.



“No parimos hijos para la guerra sino para que edifiquen la paz de nuestro territorio”, exclamó la señora quien ha derramado lágrimas al observar los dramas humanos generados por la insensatez de los violentos.



Denunció la manera como le fue retirado un escolta y la camioneta convencional por parte de la Unidad Nacional de Protección. “Desde la desaparición de mi esposo me declararon objetivo militar, fui obligada a abandonar la zona, he sufrido varios atentados terroristas, las amenazas no cesan y casi raptan a mi niña. Creo que son razones suficientes para contar con medidas extraordinarias”, contó la mujer que se ha percatado de la presencia de hombres armados merodeando los sitios de residencia.



La señora además lidera una Fundación para ayudar a la población en desventaja como habitantes de la calle y consumidores de sustancias alucinógenas.



La situación fue puesta en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación, Asociación de Personeros de la zona del Catatumbo y organismos internacionales de Derechos Humanos para que tomen cartas en el asunto.

Lea además: El secuestrado más longevo del mundo es de Ocaña

La presidenta de la Madres del Catatumbo aseguró que este tipo de situaciones tiene en máximo riesgo a muchas de estas lideresas quienes han recibido contantes amenazas por parte de grupos paramilitares.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion