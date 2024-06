Distribuidores de combustibles paralizan tráfico vehicular en la carretera Ocaña-Cúcuta

Dinámica económica de la región

El gerente de Coodipetrol y representante de la Comisión delegada por las estaciones de servicio, Carlos Emel Vega Coronel, rechazó el cambio del plan de abastecimiento para la provincia de Ocaña y la subregión del Catatumbo.



“Nos vemos supremamente afectados si ese plan de abastecimiento no se hace en las plantas de Chimitá, sobre el río Sogamoso o en la Lizama, aumenta los costos operacionales repercutiendo en los bolsillos del consumidor final”, agrega.



Además, el corredor vial no se encuentra en óptimas condiciones y los afluentes hídricos se ven expuestos a los riesgos de una catástrofe ecológica y ambiental por posible derramamiento de los hidrocarburos ante el volcamiento de los carros cisternas, precisa el vocero.



Denuncia también la presencia de delincuentes en todo el trayecto exigiendo elevadas sumas de dinero y en el peor de los casos los automotores son desviados hacia trochas para hurtar el combustible.



“Se pierde la señal y es una zozobra para los mismos familiares quienes temen un desenlace fatal. Es imposible la presencia del Ejército y la Policía vial en todo el corredor”, añade.



Asimismo, solicita analizar los cupos para ofrecer el servicio durante todo el mes y no malograr la sobretasa para la gasolina y el ACPM.

Lea además: Alcaldes exigen a Petro solución a la emergencia vial en El Tarrita

“Imploramos, no dejar a los conductores solos en esta lucha, somos una fuerza contundente peleando por una causa justa”, puntualizó.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en: https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion