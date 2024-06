Lo que el río se llevó en Arboledas y Cucutilla

Era un lunes festivo como cualquier otro. En el corregimiento de San José de Castro del municipio de Arboledas, sus habitantes se encontraban en sus casas como de costumbre; algunos descansando, otros labrando la tierra, otros rezando el Rosario y los más pequeños jugando en medio de una tarde fría con una llovizna leve, sin embargo, en cuestión de minutos, todo cambió.

Sobre las 4:00 de la tarde, algunos vecinos comenzaron a recibir información de que el río Arboledas se había crecido y que desde la parte alta del páramo se avecinaba una avalancha, pero nadie imaginaba que la furia del afluente se llevaría todo lo que encontró a su paso: casas, árboles, animales, vehículos, cultivos, puentes y vías.

La Opinión llegó hasta la zona de la tragedia, donde hoy reina el silencio y la tristeza, algunas familias perdieron absolutamente todo y otras, aunque pudieron rescatar varias pertenencias tuvieron que desalojar sus viviendas, pues estas se encuentran en riesgo de colapsar.

“Nosotros estábamos en la casa, pero de un momento a otro se empezó a derrumbar todo y se fueron los cerdos, los carros, se nos fue la tiendita que teníamos, no alcanzamos a sacar nada, quedamos con lo que teníamos puesto”, contó con la voz entrecortada, Francisco Mogollón Galvis.

El río Arboledas se llevó parte de la carretera que comunica al municipio con San José de Castro. Foto tomada desde la parte alta de la montaña, por la trocha que habilitaron.

Lea aquí: Familias que perdieron todo en Arboledas esperan reubicaciones urgentes

Contra la naturaleza nada pudieron hacer. El rugido de la tierra los asustó, la vía principal del corregimiento cerca al río comenzó a abrirse y de repente, atónitos, los vecinos tuvieron que observar cómo la carretera se desplomaba, quedando incomunicados con más veredas, sin saber que del otro lado del corregimiento también quedarían aislados con el casco urbano de Arboledas.

“Aunque alcanzaron a avisar, a mucha gente no les llegó el mensaje porque ya se habían quedado sin luz, entonces por eso muchas personas no alcanzaron a sacar nada y cuando a mí me avisaron yo estaba en Castro y me vine rápido, eso pasó como a las 5:00 de la tarde, pero cuando llegué, ya no había mucho que salvar, lo único fue alguna ropita, eso fue terrible, nunca habíamos visto algo así, la tierra temblaba”, mencionó José David García Gelves, otro de los afectados en la vereda Peñitas, quien no solo perdió parte de su vivienda, sino también, los ahorros que tenía para seguir construyendo el patrimonio de su familia.

Esa tarde, en medio de lágrimas y desolación, las familias solo agradecían una cosa: estaban vivas y aunque aún sigue siendo difícil de aceptar, saben que deben volver a comenzar, con las mismas fuerzas con las que un día, desde cero pusieron la primera piedra para construir sus viviendas, sembraron sus cultivos y criaron a sus animales.

Los habitantes de San José de Castro y Arboledas tendrán que esperar un buen tiempo para volver a tener una vía principal. Foto: Carlos Ramírez

“Yo había pensado que como el día estaba fresquito me iba a ir a bajar unos mangos en los palos que habían y que hoy ya no existen, pero tocaron para rezar el Rosario y me fui para allá y sentí un aire frío y en esas nos avisaron de la avalancha, cuando llegamos a la casa los pisos estaban agrietados y las paredes de los cuartos y la cocina, (…) es como que Dios me libró, porque el río se me llevó los palos de mango y unas gallinas”, expresó Carmen Cecilia Ardila, quien lleva casi 50 años viviendo en San José de Castro.

Hoy, las familias afectadas están ubicadas en el centro poblado de San José de Castro. Algunas viviendo donde familiares, otros en el salón comunal y unas más, serán asignadas a viviendas en arriendos que asumirá la Alcaldía de Arboledas.

Conozca: Galería | Emergencia en Arboledas dejó a más de una decena de familias sin viviendas

Vías incomunicadas

En el recorrido realizado por La Opinión se pudo evidenciar que la vía entre Cucutilla y Arboledas se encuentra cerrada a la altura de Puente Julio.

Por allí también pasó el río Arboledas, ocasionando daños a la infraestructura, lo que ha llevado a que los transportistas de buses deban hacer trasbordo de pasajeros, pues solo hay paso para motociclistas.

Sin embargo, hay preocupación por parte de algunos habitantes, ya que hay camiones de mercancía que también están haciendo el paso de productos de un lado a otro y por el peso de estos, los pilones del puente se han agrietado más, por lo que temen que la infraestructura pueda colapsar y los deje incomunicados totalmente.

Parte de la Vía recuperada por la maquinaria en la vía hacia San José de Castro. Foto: Carlos Ramírez

Mientras que el otro cierre se encuentra en la vía Arboledas-San José de Castro, donde hay gran pérdida de banca, por lo que los habitantes de la zona tuvieron que abrir una trocha por una parte de la montaña para pasar en motocicletas y trasladar algunos productos como frutas y verduras, para evitar que se pierdan.

“Llegamos hasta acá y nos tocó ir pasando las cestas de banano hasta el otro lado, es más tiempo, y ahora toca pagar otro carro que lleve la fruta hasta Cúcuta, eso nos incrementa los costos en casi $150.000, no hacemos ni lo que invertimos, pero tampoco podemos dejar perder los cultivos, allá nos queda limón, naranja, pero esos los sacamos en estos días”, dijo María Rolón, habitante de San José de Castro, quien también perdió parte de su vivienda El otro cierre vial se registra en la vía San José de Castro que comunica con más de 12 veredas de Arboledas.

Tenga en cuenta: Defensoría del Pueblo advierte crisis de DD.HH. en Norte de Santander

Por la parte de arriba de la montaña del corregimiento también están intentando abrir otra vía, la cual ya está siendo intervenida, pues el día de ayer se encontraban dinamitando una gran roca, para asegurar el paso, por lo menos de motocicletas.

Y en total, 12 puentes hamaca que comunicaban a diferentes veredas del municipio de Arboledas fueron arrasados por la avalancha.

Alcaldía ya emprendió acciones

En entrevista para La Opinión, el alcalde de Arboledas, Álvaro Carrillo manifestó que han hecho varios recorridos por toda la zona afectada, precisando que aún no se han consolidado todos los daños, dado que el recorrido que hizo el río fue por cerca de 25 kilómetros.

“En el primer barrido que hicimos encontramos 13 viviendas destruidas, familias que lo perdieron todo, entonces los hemos tenido que desalojar, pero esas personas han recibido atención por parte del municipio con alojamiento, mercados y asumimos el arriendo para varias familias, mientras nos autorizan más ayudas a nivel departamental y nacional”, mencionó el alcalde.

El mandatario indicó que continuarán haciendo los censos, pues hay quienes lo perdieron todo, otros que quedaron con casas agrietadas y otros que sus casas quedaron muy cerca del río, esto, para evaluar más adelante el proceso de reubicación.

Poco pudieron rescatar las familias. La fuerza del río se llevó todo lo que encontró. Una de las damnificadas en su vivienda, que no podrá habitar más. Foto: Carlos Ramírez

Asimismo, indicó que, según lo que le informaron, la emergencia pudo ocasionarse debido a que en la “parte alta de la montaña del páramo, en una montaña virgen que no ha sido intervenida por el hombre, al parecer se formó una laguna grande que cuando se destapó pues se trajo árboles y todo lo que hemos observado en videos, pero para llegar a la zona tendremos que hacer un sobrevuelo y verificar, porque allá hay más familias afectadas”.

No se lo pierda: Los líos del puente peatonal en el barrio Tierra Linda de Los Patios

Gestión del Riesgo, al pendiente

El secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de Norte de Santander, William Vera, se desplazó hasta el municipio de Arboledas el martes donde se reunió con las autoridades municipales y miembros de la comunidad para realizar un reconocimiento de la zona y evaluar de manera inicial, los daños producto de la avenida torrencial.

Según informó el despacho a este medio, el miércoles se envió una comisión que evaluó a detalle las afectaciones de dos puentes que son de gran importancia para garantizar la transitabilidad de todo ese sector.

Precisaron que se ha estado coordinando con la Alcaldía de Arboledas las atenciones a la comunidad y se está articulando con el gobernador William Villamizar las líneas de intervención que se estarán apoyando a nivel departamental, incluyendo el tema de ayudas a la comunidad.

Además, se conoció que, al cierre de esta edición, se estaba adelantando un Concejo Extraordinario Departamental de Gestión del Riesgo, con el objetivo de organizar la ruta de atención a esta emergencia.

*Espere mañana un nuevo informe sobre la tragedia de Arboledas y Cucutilla.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion