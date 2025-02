Mientras Petro guardó silencio, gobernador William Villamizar urgió acciones de corto plazo frente a la violencia

Apenas unas horas después de que el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, en representación de sus colegas reunidos en Villa de Leyva (Boyacá), elevara ante el presidente Gustavo Petro la preocupación que les asiste por la delicada situación de seguridad en varias regiones del país, Cúcuta y el área metropolitana fueron sacudidas por una escalada de atentados con explosivos.

La advertencia de que el espiral de violencia que desde hace un mes golpea a la región del Catatumbo se podría trasladar a las ciudades, nuevamente no fue atendida, como sucedió con el grito de auxilio que hicieron autoridades, líderes sociales y comunidades sobre la inminente confrontación entre el Eln y la disidencia de las Farc que dejó más de 50.000 desplazados y al menos 63 muertos reconocidos formalmente.

Así lo confirmó el mandatario departamental, quien recordó ayer que muchos de los episodios que enfrenta hoy la región fueron alertados públicamente, incluso por parte de la propia Defensoría del Pueblo y, a través de las cuatro marchas de paz que se organizaron en el 2024 para llamar la atención del Gobierno, pero todo esto se subestimó y no se tomaron las medidas necesarias a tiempo.

El miércoles, en la cumbre de gobernadores, el mensaje transmitido al jefe de Estado también tuvo una respuesta más bien general, y tras anunciar que el nuevo ministro de Defensa sería un militar, el general Pedro Sánchez, quien renunció a su cargo en las Fuerzas Armadas, y que había que atacar la inseguridad desde la niñez y con inversión en el campo, Gustavo Petro no anticipó acciones concretas para atender la preocupación de los departamentos.

“Consideramos que es necesario definir acciones en el corto plazo y por eso una de las solicitudes que vamos a hacer es una revisión a la situación del área metropolitana de Cúcuta por parte del presidente”, manifestó el gobernador Villamizar.

El dirigente aseguró que, en vista de la situación, anoche le iba a insistir al Gobierno Nacional, a través de los ministros encargados que estuvieron participando en el consejo de seguridad ampliado que tuvo lugar en la Gobernación, que es necesario duplicar esfuerzos y, sobre todo, hacer mucho mayor énfasis en la inteligencia militar.

William Villamizar se refirió también a la llegada del nuevo titular de la cartera de Defensa y destacó que, por tratarse de un general, este tiene la posibilidad de conocer mucho mejor las acciones que se deben adelantar en el territorio para enfrentar el proceder de los grupos armados y cómo articular con las diferentes instancias, lo cual podría representar unos buenos resultados para la región.

Ni se pronunció

Uno de los aspectos que llamó la atención después de las horas de horror que vivió el área metropolitana de Cúcuta, es que desde que se conocieron los hechos y hasta anoche al cierre de esta edición, el presidente de la República no pronunció una sola palabra para rechazar los atentados perpetrados en diferentes puntos de Villa del Rosario y Cúcuta.

El mandatario atendió varios compromisos durante el día, pero en ninguno hizo mención a lo sucedido en Norte de Santander, así como tampoco a través de su tribuna habitual que es la red social X.

Este hecho fue duramente criticado por el exsenador Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, quien ayer en la tarde llegó a Cúcuta para solidarizarse con los nortesantanderanos frente a la grave situación de orden público que se está viviendo.

“Eso refleja la indiferencia, la indolencia del Gobierno Nacional ante Norte de Santander, ante el Catatumbo, ante la frontera. Es inexplicable e injustificable, pero también indignante. Uno no entiende cómo el presidente se dedica a ver concursos hípicos en Dubái, mientras el país está incendiado”, dijo.

Tras culpar de lo sucedido el miércoles en el área metropolitana al Eln, Galán fue más allá y aseguró que mientras esa guerrilla encuentra apoyo para su accionar delictivo en Venezuela, del lado colombiano el Gobierno también es cómplice de la intimidación que dicha organización armada está perpetrando contra los ciudadanos.

“Es necesario reclamar una acción unificada, porque el Eln no quiere la paz, quiere es aterrorizar a la población; aprovecharse de la ‘Paz total’ que les ha permitido una ventaja para la expansión y el control del territorio y para someter a la población a punta de violencia y terrorismo”, opinó.

El exsenador dijo que, con sus acciones y su proceder, el gobierno de Gustavo Petro pareciera estar castigando a esta zona de frontera por no haber votado por él en las elecciones del 2022.

Juan Manuel Galán también lanzó una alerta, pues dijo que hoy no hay garantías en Colombia para desarrollar un certamen electoral como el que se va a enfrentar el año entrante. “No hay garantías porque la defensora del Pueblo ha dicho que en 794 municipios de Colombia hay alertas tempranas por presencia amenazante de grupos armados ilegales, pero tampoco hay garantías presupuestales porque el Gobierno ha decidido recortar $600.000 para el sistema electoral”, cuestionó.

‘Sin autoridad no hay paz’

Otro que también llegó ayer a Cúcuta, en medio de la tensa situación de orden público, fue el expresidente Álvaro Uribe, quien en una improvisada tarima ubicada a las afueras del centro comercial Ventura Plaza y rodeado por dirigentes del Centro Democrático, lanzó duras críticas contra el Gobierno y señaló que la causa de lo que viene ocurriendo en materia de seguridad es la “impunidad terrorista”.

“Sin autoridad no hay paz. Al país no lo pueden seguir engañando, diciendo que la autoridad es paramilitarismo y que el único camino de la paz es la entrega del país a los violentos. Aquí necesitamos apuntalar los esfuerzos de paz en políticas de autoridad, para que los delincuentes se den cuenta que cuando los llamen a la paz no es para que los engañen ni que jueguen. Este país no puede tener dudas, se tiene que derrotar al narcotráfico”, señaló Uribe.

Y como anticipándose a lo que será la carrera presidencial del 2026, el exmandatario fue enfático en que se debe reconstruir la seguridad, la inteligencia militar y pensar cómo se va a hacer más eficiente. “Pero al mismo tiempo, el país debe buscar cómo se obtiene seguridad jurídica para los miembros de la fuerza pública. Nos toca crear una gran conciencia en toda la ciudadanía de Colombia, llamarlos a todos para que nos propongamos construir un país diferente”.

