Sigue cortocircuito entre Petro y Rama Judicial: Corte Constitucional no asistirá a evento en Casa de Nariño

A través de una carta fechada este jueves 20 de febrero, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, rechazó una invitación elevada por el presidente Gustavo Petro para asistir a una reunión en Casa de Nariño este viernes.

Según el magistrado, la negativa busca mantener la independencia y autonomía del alto tribunal, teniendo en cuenta varios procesos judiciales de constitucionalidad relacionados con el Ejecutivo que reposan en el organismo y sobre los cuales la Sala Plena adoptará determinaciones.

“Corresponde adoptar las decisiones de mérito que en derecho corresponda, alejada de cualquier clase de actuación e interferencia que llegue a poner en duda la imparcialidad y transparencia de sus magistrados, y la independencia, autonomía y objetividad institucional”, explicó Ibáñez.

“En todos esos procesos, la administración nacional a través de diversas agencias estatales pertenecientes a la Rama Ejecutiva del poder público (ministerios, departamentos administrativos y otros), ya ha intervenido o intervendrá oficialmente para defender la constitucionalidad de las normas demandadas o aquellas respecto de las cuales opera el control automático”, explicó.

Según el magistrado, constitucional y legalmente no le es posible concurrir a participar en el citado “encuentro de diálogo” con Petro para no afectar la imparcialidad de los togados.

“En tal virtud, señor presidente, con absoluto respeto y alta consideración, no me es posible aceptar su amable invitación para concurrir al ‘encuentro de diálogo’ entre usted y seguramente otros funcionarios de su administración a realizarse con los Presidentes de las Cortes mañana viernes 21 de febrero de 2025 a las 11:00 a.m. en el Salón Esmeralda de la Casa de Nariño”, agregó.

Ibáñez reconoció que “es frecuente” que el presidente, quien simboliza la unidad nacional, como jefe de Estado, jefe del Gobierno y suprema autoridad administrativa, presente un saludo protocolario y de respetuosa disposición de colaboración armónica con la Rama Judicial.

Por ello, aseguró que cuando se trate de dicha situación o quiera ser escuchado por la Corte Constitucional, estarán prestos a recibirlo “como siempre” en las instalaciones del Palacio de Justicia. Eso sí, siempre que sea por fuera de una actuación judicial en curso.



El jefe de Estado ha tenido serias diferencias con las altas cortes. En varios episodios, ha cuestionado su independencia diciendo que harían parte de un “golpe blando”. También le dijo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, que no podía creer cómo un “negro” era conservador.

