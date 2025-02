Fallo ordena demolición de una construcción sin licencia en El Malecón de Cúcuta

Argumentos en disputa

Uno de los principales argumentos de la administración de Rodizzio es que la construcción en cuestión se encuentra sobre un predio privado y no en espacio público. No obstante, la Alcaldía ha refutado esta afirmación y recalca que el problema central no es la ubicación del terreno, sino la falta de licencia de construcción, la cual es obligatoria tanto para predios públicos como privados.

Burbano también señaló que, durante una inspección reciente, se detectó que el restaurante ha continuado construyendo a pesar del fallo judicial, lo que agrava aún más la situación. “Ellos mismos están incumpliendo el fallo judicial”, sostuvo el funcionario.

Por su parte, Luz Nelly Huertas de Maldonado explicó que la construcción se originó tras el colapso de un tanque de agua en la cocina del restaurante, lo que generó filtraciones. Aseguró que solicitó permiso a la administración municipal para realizar mejoras urgentes, pero al no recibir una autorización formal, se vio impedida para tramitar la licencia de construcción.

Huertas también defendió el derecho de operación del restaurante, asegurando que este funciona en el lugar desde hace 40 años gracias a un convenio suscrito con la Gobernación, renovable cada dos años. “Nosotros protegemos el entorno, conservamos y embellecemos para darle un espacio bonito a la ciudad”, manifestó.

Un desenlace incierto

A pesar de los argumentos esgrimidos por la administradora del restaurante, la Alcaldía sostiene que el fallo judicial es claro y que la demolición debe llevarse a cabo. La resistencia de la administración del negocio a cumplir con la orden podría derivar en nuevas acciones legales por parte del municipio.

“No podemos hacernos los ciegos frente al fallo de la justicia”, concluyó el subsecretario de Gobierno, reiterando que, de no ejecutarse la medida, podrían enfrentarse sanciones por incumplimiento de un mandato judicial.

