Cambio Radical pide a Germán Vargas ser candidato presidencial

No podemos irnos de esta convención sin que quede en el acta que los congresistas nos hemos levantado aquí a pedirle a Germán Vargas Lleras que asuma una candidatura presidencial. La solicitud no es a nombre de los congresistas es a nombre de los colombianos”.



Una voz más que reclama la participación de Germán Vargas en la carrera presidencial del 2026 fue la representante, Carolina Arbeláez se sumó a la iniciativa, para quien “no es un secreto que hoy el país atraviesa por un momento muy difícil, de mucha incertidumbre. Lo que va a pasar a futuro va a ser muy difícil si no llega una persona con su carácter, con su talante, con su experiencia y su capacidad a reconstruirlo.

Le puede interesar: Colegios del Catatumbo y el área metropolitana de Cúcuta suspenden clases por violencia

Yo me quiero sumar al llamado que hace el representante Julio César Triana de pedirle que asuma ese reto y que nos permita a nosotros postularlo, promocionarlo, salir a la calle a decir que no hay otro candidato como usted capaz de coger las riendas del país y recomponerlos en el 2026”.



En la convención, los congresistas ratificaron nuevamente a Germán Córdoba director del Partido Cambio Radical.



Por otra parte el senador Carlos Fernando Motoa, señaló que en la reunión se habló de la necesidad de ir con una lista cerrada para el Senado el otro año. “Yo he sugerido que la lista al Senado sea cerrada, por los riesgos que hemos tenido en seguridad física y jurídica como opositores”, aseguró.

Lea además: Adiós a Wilson Manyoma, la voz inmortal de ‘El Preso’

Motoa destacó además que “se tocaron asuntos de agenda legislativa, de oposición como partido y nos declaramos contra la Reforma a la salud del gobierno que pretende destruir el sistema de salud y que actualmente se debate en la Cámara de Representantes. Insistimos en nuestro proyecto alternativo de Ley estatutaria que sí corrige los errores del sistema y que sigue viva en la Comisión Primera del Senado”.



Finalmente sostuvo que “sobre el transfuguismo, consideramos que es una figura que perjudica la calidad de la democracia. El partido ha sido fundamental para corregir desaciertos que venían en el articulado de la Ley de Jurisdicción Agraria que se ha respaldado en Comisiones de Cámara y Senado y pronto entrará en Plenaria, lo mismo con la Reforma a la justicia y fuimos fundamentales al corregir y advertir varios errores”.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion