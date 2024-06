La cucuteña que está en el sonajero para la Defensoría y la Contraloría

Una carrera nada fácil

En esta oportunidad, la lucha por la Defensoría del Pueblo tampoco será nada fácil y de acuerdo con los primeros nombres que han sonado para suceder a Carlos Camargo hay otro clave que ya empieza a asomarse. Es el de Mauricio Pava, actual abogado del presidente Petro en las diligencias que la Comisión de Investigación y Acusaciones ha adelantado en su contra por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña, y en la investigación que la Comisión de Disciplina lleva contra el investigador de su hijo Nicolás.

No obstante, ser ternado no está en las aspiraciones del propio Pava, quien ha ganado más visibilidad en la Rama Judicial que en la política. Por eso, parece que su intención es permanecer en el ámbito privado de la defensa técnica, no en el público de la Defensoría.

Otro que podría entrar en esa puja es el penalista Daniel Prado, cercano al presidente, no solo porque fue militante del M-19, sino porque ha sido uno de sus abogados y porque participó en reuniones con representantes de grupos delincuenciales en las cárceles para tener acercamientos en el marco de la Paz Total. Ese punto, de hecho, es fundamental en la labor de la Defensoría.

Como se sabe, esta es una entidad humanitaria. Intercede para velar por los derechos humanos y para intentar que se respete el derecho internacional humanitario, que es el que reglamenta cómo deben actuar los actores armados en los conflictos. Es un canal entre el Estado, la población civil y los grupos armados. Allí es donde el nombre de Prado puede ser clave para los intereses del presidente Petro.

Por ahora, todo es incierto y el jefe de Estado tendrá que meditar muy bien si se la juega por una terna de solo mujeres, como algunas organizaciones lo han pedido, si intenta con un candidato clave y que tenga el respaldo de los partidos políticos, como podría ser el caso de María Fernanda Rangel, o le apuesta a un viejo conocido y de su más entera confianza.

Esa encrucijada deberá resolverla el presidente antes de que comience agosto, cuando será la elección del próximo defensor por parte de la Cámara. El nuevo periodo de este funcionario arranca el primero de septiembre.

También para la Contraloría

Pero mientras se resuelve si su perfil toma fuerza o no en la Casa de Nariño, en la carrera por la Defensoría del Pueblo, la abogada cucuteña figura hoy también en la lista de candidatos a contralor general, elección que se tendrá que repetir mañana, luego de que la Corte Constitucional confirmara la nulidad de la elección del excontralor Carlos Hernán Rodríguez y ordenara rehacer el trámite que se cumplió hace dos años.