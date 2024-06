Cortocircuito | El resumen político de la semana en Norte de Santander

Partieron cobijas

El ambiente en Ocaña por cuenta de la situación económica del municipio está que arde y los ánimos terminaron de caldearse luego de que las mayorías del Concejo finalmente le dieran luz verde al acuerdo que le permite al alcalde someterse a la reestructuración de pasivos. Esto propició hasta el distanciamiento de algunos aliados políticos como el diputado Pedro Leyva y el excandidato a la Alcaldía, Luis Alfonso Polaco Díaz, quien pese a estar en la oposición, también terminó respaldando la idea de Emiro Cañizares. Leyva consideró lo hecho por el Polaco como una “traición” a su municipio, pues dice que se le olvidó lo que le prometieron a Ocaña en la pasada campaña.

Bien jugado

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, decidió en este, que es su tercer mandato, tener como uno de los pilares de su administración la paz y ese enfoque fue el que le imprimió al Plan Departamental de Desarrollo que le acaba de aprobar la Asamblea y que se denomina ‘Norte, territorio de Paz’. Todo indica que la apuesta le salió bien, pues el mensaje ya caló en el gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya bandera es la misma. Este viernes, durante su visita a Cúcuta, el ministro de Transporte, William Camargo, reconoció públicamente que el nombre que tiene la hoja de ruta del gobierno departamental “es muy inspirador”. Además, el funcionario admitió que semejante compromiso también representa un reto para ellos como Gobierno y por esa razón tienen toda la intención de acompañarlo. ¡Ojalá que así sea!

Encargo en la Procuraduría

El martes finalmente le aceptaron la renuncia al procurador regional de instrucción de Norte de Santander, Omar Javier García, pero, por ahora, en su reemplazo no habrá un titular sino un encargado. Se trata de Tomás Alejandro Jiménez Mora, un funcionario adscrito a la Procuraduría Delegada de Intervención 7 Segunda ante el Consejo de Estado, quien estará al frente del cargo por un término de seis meses, o hasta que se nombre y posesione la persona que asumirá en propiedad. Por el momento, no es mucho lo que se conoce del nuevo procurador encargado, solo que ejerció como personero de Cácota hace algunos años y que fue aspirante a contralor de Santander para el periodo 2022-2025.

¿Logrará salir?

Está por expirar la actual legislatura y en la Cámara de Representantes sigue con vida un proyecto de ley con el que se busca actualizar el valor de los predios rurales y de vivienda urbana en el país, teniendo en cuenta que apenas un 10% de los predios está actualizado, especialmente en las principales ciudades. El propósito de la iniciativa es establecer límites máximos para el pago del impuesto predial en el país y que su impacto económico no afecte a los contribuyentes. Es decir, que el aumento sea escalonado y no supere el 30% del valor comercial, pues en algunas ciudades el cobro se ha elevado de manera desproporcionada y esto tiene en apuros a muchos propietarios. Esta semana tiene que quedar listo en primer debate y ser aprobado en plenaria, para que no naufrague en el intento.

Falta de cultura

Hace apenas una semana que fue inaugurada la Plazuela Almeyda, uno de los lugares emblemáticos de Pamplona y punto de referencia para los turistas, y el alcalde de la Ciudad Mitrada, Klaus Faber Mogollón, ya tuvo que salir a pedirles a sus coterráneos y a quienes frecuentan el lugar, que cuiden cada uno de los espacios remodelados, porque estos ya empiezan a tener afectaciones. Acompañado de la Policía, el mandatario alertó que hasta las matas que fueron sembradas para embellecer el sitio se las empezaron a robar, además de que los jóvenes están llegando en bicicleta o patineta para practicar su deporte en un espacio que no tiene las condiciones para ese fin. Mogollón les advirtió que el que no cumpla y demuestre comportamientos indebidos, tendrá que atenerse a las multas. ¡El colmo, tanta falta de cultura!

Más mesura

Muy caro le podría salir a un exdiputado del Cesar los ataques homofóbicos que protagonizó en contra del ministro de Justicia, Néstor Osuna, durante una sesión de la Asamblea de ese departamento, en 2022. Resulta que, en medio de un debate sobre la crisis carcelaria en el país, Jesús Javier Suárez, quien representaba en ese momento al Partido Liberal, se fue lanza en ristre contra el funcionario de gobierno y le soltó la siguiente frase: “Ministro de Justicia, no sé si tiene pantalones o pantaletas”. Por estos hechos, la Procuraduría le abrió investigación, al considerar que el político pudo incurrir en un ultraje. Ahora, el ente de control decidió formularle cargos por el delito de injuria y calumnia. Mejor dicho, le salió caro el chistecito.

Se salvó la semana de receso

El Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda mediante la cual buscaban dejar sin efecto el decreto que estableció la semana de receso estudiantil en octubre. El demandante alegaba que con esta norma se vulneró la Constitución, puesto que las condiciones económicas no son iguales para los padres de familia y sus hijos, y que se estaba abocando a muchos de ellos a unas vacaciones obligatorias en periodos donde, difícilmente, las familias cuentan con recursos para asumir gastos extra. Además insistió en que los menores no podían ser utilizados como incentivo para la industria turística del país. El alto tribunal, sin embargo, no le dio la razón y le dijo que la decisión no tiene incidencia reglamentaria en el turismo, que no es cierto que se esté violando el derecho a la igualdad, y que esta semana de receso hace parte del calendario académico de los colegios. Es decir, se salvaron las vacaciones de octubre.

El viaje de Petro

El presidente Gustavo Petro comienza una nueva gira internacional, en medio de la turbulencia que existe por cuenta de la situación económica que enfrenta el país. Sin embargo, uno de los aspectos que más ha llamado la atención es que el tema central de la visita oficial que el mandatario cumplirá en Suecia y Suiza, es la paz. Según informó la propia Presidencia, el jefe de Estado intervendrá en el Foro ‘Paz, Reconciliación y Derechos Humanos’ en Estocolmo, donde hablará del proceso de paz y su importancia en la transformación del país. También participará en la conferencia para la paz en Ucrania. Esto, mientras el Estado Mayor Central (EMC), con el que Petro negociaba un acuerdo de paz, hoy tiene bajo fuego el suroccidente del país y otras regiones.

