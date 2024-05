Negociadores aseguran que el proceso de paz con disidencia del EMC ‘está muy vivo’

La arremetida violenta de la disidencia de las Farc liderada por Iván Mordisco en el suroccidente del país se ha agudizado en los últimos días, lo que ha dejado en entredicho la apuesta de paz del presidente Gustavo Petro y el diálogo que se mantiene con una facción del autodenominado Estado Mayor Central (EMC).

No obstante, desde Cúcuta, negociadores del proceso que se adelanta con esta organización armada recordaron que la misma sufrió una división e insistieron en que por lo menos la mitad del grupo que se sentó a la mesa con el Gobierno Nacional sigue firme con estas conversaciones.

Yezid Arteta, uno de los voceros de la delegación oficial, aseguró que de los 15 miembros que hacían parte de la coordinación del EMC, ocho se quedaron con Mordisco, quien decidió apartarse de las negociaciones, y los siete restantes mantienen su intención de alcanzar un acuerdo de paz, razón por la cual se están preparando para el siguiente ciclo que es el número cinco, pero que aún no tiene fecha.

“El deseo de las partes es darle una mayor visibilidad a este quinto ciclo, es decir, tanto el grupo que está dentro de la negociación, como el Gobierno quieren en este ciclo realmente mostrar los avances. Mostrar todo lo que ha ocurrido no solamente con esta división, sino también lo que se está haciendo en el territorio. Esto para evidenciar que el proceso no está muerto. El proceso está muy vivo”, señaló Arteta, quien aseguró que es muy probable que esa ronda ya no se haga en Ocaña, Norte de Santander, como se anunció inicialmente.

¿Quiénes siguen?

Aunque en número de hombres, Arteta no se atreve a dar una cifra de los disidentes que siguen firmes con las negociaciones, el delegado del Gobierno en la mesa dijo que los cálculos que hacen los institutos que han monitoreado el proceso, e incluso las mismas autoridades militares, dan cuenta de que por lo menos un 45% de las personas que está en armas en el Estado Mayor Central continúa dentro del proceso.

El negociador explicó que tanto el bloque que opera en el Catatumbo y el Magdalena Medio, como los que están activos en el Caquetá, Guaviare, Meta y Putumayo no se han levantado de la mesa.