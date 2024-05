Cortocircuito | Ni para Dios ni para…

Los últimos quince días no han sido fáciles para los trabajadores de Comfanorte, por cuenta de la intervención que ordenó la Superintendencia del Subsidio Familiar, ante el riesgo que, según argumentó el Gobierno, presenta la entidad en materia financiera. Además de la medida que los tomó por sorpresa y los despidos que se presentaron en razón a esta movida, los empleados quedaron este fin de semana, literalmente, en el limbo. Y es que resulta que aunque la Super finalmente acató la orden que le dio un juez, de suspender la resolución mediante la cual se autorizó la intervención de la Caja, dejó a la entidad sin director hasta nueva orden, pues además de congelar el encargo de Germán Bautista, no reintegró a Oscar Gerardino, y ahora no se sabe qué va a pasar con la dirección administrativa. Este pulso, por supuesto, tiene nervioso a más de uno y muchos no saben cómo actuar. Nada envidiable ese escenario.

Lea: Comfanorte se queda sin director administrativo

Vuelve y juega

Lo que está sucediendo hoy en la Caja de Compensación Familiar trae a la memoria varios momentos de tensión e incertidumbre que ha atravesado esa entidad en los últimos años. Primero fue la puja interna que se desató entre la entonces directora Claudia Uribe y las mayorías del consejo directivo, la cual se terminó dirimiendo con una primera intervención por parte de la Supersubsidio y el fin, de manera definitiva, de la era Uribe, en 2021. Por el medio de esa disputa se terminó metiendo poco a poco y de manera silenciosa el senador Juan Carlos García Gómez, quien finalmente se quedó con el control de la Caja, al igual que ya lo tenía en Comfaoriente. Pero antes de que eso se concretara, hubo otro fuerte pulso por la recomposición del Consejo Directivo, el cual estuvo cargado de denuncias, por la supuesta manipulación de la Asamblea General y sus votos. Aunque la calma, aparentemente había regresado, hoy el panorama no es para nada alentador y la nueva disputa entre quienes quieren el dominio de la entidad, promete ser de largo aliento.

Se avecinan cambios

Viene tomando fuerza la versión según la cual el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, está alistando algunos cambios en su gabinete, a tan solo cuatro meses y medio de haber iniciado su gobierno. Los problemas en la ejecución y las críticas que ya empieza a recibir por los retrasos en el inicio de programas claves y necesarios tienen pensando seriamente al mandatario. Reporteros de Corto Circuito conocieron que uno de los funcionarios que prontamente dejaría la administración municipal es el secretario de Tránsito, Albeiro Bohórquez. Su reemplazo ya estaría listo, pero solo hasta los próximos días se concretará ese cambio. ¿Lo tumbaron los reductores de velocidad de El Malecón? ¿Será que el caos en la movilidad de la ciudad le pasó factura?

Intento fallido

La disputa por la Alcaldía de Villa del Rosario no terminó en octubre y desde hace unos meses se trasladó al Tribunal Administrativo de Norte de Santander, donde el excandidato Yimi Orlando Reyes sigue dando la pelea por anular la elección de Camilo Suárez. Las cosas, sin embargo, no le han salido como esperaba y hace unos días, por segunda vez, Reyes no logró que se suspendiera de manera provisional la declaratoria de la elección del actual mandatario. El exaspirante había presentado una solicitud de saneamiento, al considerar que en este caso se presentaron “vicios e irregularidades” y que se aportaron las suficientes pruebas para decretar la medida cautelar. Su alegato no fue aceptado y los magistrados negaron el saneamiento pedido, no sin antes advertir que, entre otras cosas, “lo que pretende el demandante es reabrir el debate sobre la procedencia de la medida cautelar”, cuando esta ya fue estudiada. La puja continúa.

Conozca: Fiscalía ya inició investigación penal en obra de El Malecón por posibles irregularidades

Volvió la coronel

Esta semana estuvo de regreso en Cúcuta la coronel Sandra Mora, comandante de la Policía Metropolitana hasta marzo pasado. Su presencia en la ciudad, sin embargo, no tuvo nada que ver con un eventual retorno a la institución, que sigue atravesando días difíciles, por cuenta de la ola de violencia que no se detiene. Mora fue una de las invitadas especiales de la reciente ‘Pasarela Cúcuta’, pues durante su corta estadía en la capital nortesantandereana, la oficial dejó grandes amistades, entre ellos muchos empresarios. La coronel aprovechó para conversar con algunos amigos, sobre la situación de la ciudad. El abogado José Gregorio Botello fue uno de ellos y no dudó en posar para la foto con Mora.

Espaldarazo

El anuncio sobre la designación de Carlos Bolívar como director regional del Departamento para la Prosperidad Social en Norte de Santander dividió opiniones y hay miembros del Pacto Histórico y sectores afines al Gobierno Nacional que no están muy satisfechos con esa movida autorizada por Gustavo Bolívar. Sin embargo, para disipar cualquier escaramuza, esta semana el comité coordinador de esa coalición en el departamento decidió suscribir una carta dirigida al presidente Gustavo Petro y al propio director nacional del DPS, manifestando su “beneplácito” por “la acertada” decisión de encargarle dicha responsabilidad al abogado y veedor ciudadano. “La responsabilidad que asume el señor Bolívar Corredor la deberá rodear toda la ciudadanía comprometida con la acción y gestión social que caracteriza el DPS”, escriben en la carta firmada por voceros de los partidos Colombia Humana, el Partido Comunista Colombiano, el Polo Democrático Alternativo, la Unión Patriótica y Comunes.

Alianza en Ocaña

Al calor de un café, hace unos días se reunieron tres excandidatos a la Alcaldía de Ocaña para comenzar a analizar de qué forma podrían capitalizar los casi 14.000 votos que, sumados, obtuvieron en las pasadas elecciones locales y regionales del año pasado. Miguel Uribe, Nelson Arévalo y Albeiro Páez, quienes se consideran independientes y con una autonomía absoluta, están considerando la posibilidad de ser una opción en los próximos comicios de Congreso. En ese sentido, quieren proponerles a los ocañeros la posibilidad de que alguno de los tres asuma una candidatura a la Cámara, con el fin de ser una alternativa a los liderazgos que llevan años enquistados en el poder. De no tener eco ninguno de los tres nombres, lo que harían entonces es apoyar un nombre que represente los intereses de la provincia. Uribe, Arévalo y Páez ya pusieron a sonar el proyecto, se seguirán reuniendo y esperan sumar más integrantes a esa iniciativa.

Entérese: Ramiro Suárez, a detención domiciliaria por caso de Pedro Durán Franco

Gobernando desde X

Desde que llegó al poder e incluso antes de que lo hiciera, el presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por su obsesión por las redes sociales, pero especialmente X (antes Twitter), su tribuna predilecta. Allí fija posiciones, lanza críticas, opina de lo divino y lo humano, y hasta tiene tiempo para responder banalidades. Según un informe del portal La Silla Vacía, publicado el 15 de mayo, en siete días, Petro trinó 378 veces, entre mensajes, respuestas, citas y retuits, lo que representa un promedio de 54 mensajes diarios con los que tuvo interacción. Esta actitud del jefe de Estado ya empieza a despertar el malestar de los colombianos, quienes le piden concentrar sus esfuerzos en los verdaderos problemas que enfrenta hoy el país, que no son pocos, en lugar de estar tan distraído en escribir y responder mensajes.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion