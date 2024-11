Mininterior niega que Gobierno esté buscando tramitar una Constituyente

En desarrollo de una audiencia pública para hablar sobre la reforma política –que avanza en el segundo de sus ocho debates en el Congreso–, este lunes el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, insistió en que el Gobierno de Gustavo Petro no está buscando una Asamblea Nacional Constituyente y que, en todo caso, a través de este proyecto no se podría tramitar dicho mecanismo para reformar la Constitución de 1991.

“En una reforma política no se puede tramitar una Constituyente”, ratificó el jefe de la cartera política, defendiendo el proyecto que actualmente hace curso en el Parlamento y que, explicó, le apuesta a que haya listas cerradas con paridad de género y democracia interna; financiación 100 % estatal de las campañas, y una autoridad electoral (Consejo Nacional Electoral-CNE) independiente y autónoma, “con dientes para combatir la corrupción”.

“Estoy haciendo unas reflexiones sobre la necesidad de sacar la reforma política vía acto legislativo para que en el futuro, en otro gobierno hacia adelante, no siga creciendo la insatisfacción ciudadana sobre el régimen político y se siga precisamente promoviendo mecanismos extraordinarios, como el de la Constituyente”, explicó Cristo.

En esa línea, reclamó que el sistema político actual no funciona y “cada determinado tiempo” se viven situaciones como “financiación exorbitante de las campañas”, falta de controles y escándalos de corrupción por el ingreso de cuestionados recursos. Por ello, ratificó la pertinencia de la reforma.

“Este Congreso lleva por lo menos 15 años en deuda con la reforma política. La invitación que estamos haciendo hoy es a que hagamos un gran acuerdo nacional y un consenso con una reforma política que recoja los tres elementos estructurales que debe tener cualquier reforma para cambiar el sistema (...) cada determinado tiempo el país asiste a estos escándalos y no tomamos las decisiones de fondo para reformar el sistema político”, agregó.

Por otro lado, ratificando que el saliente embajador ante la FAO Armando Benedetti no será asesor del Ministerio del Interior –“estamos completos de asesores”, dijo Cristo–, el funcionario insistió en su llamado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a asumir con seriedad las negociaciones de paz con el Gobierno.

“El ELN ha estado 25 o 30 años negociando con todos los gobiernos. No puede ser que la falta de un acuerdo sea responsabilidad del Gobierno (...) esta guerrilla no toma la decisión unificada y definitiva de abandonar las armas. Yo he venido sosteniendo que al ELN parece interesante más la mesa de negociaciones que la paz de Colombia y mientras no tomen esa decisión, pues va a ser muy difícil avanzar en los acuerdos”, indicó Cristo.

El ministro instó al ELN a aprovechar la “última oportunidad” de avanzar hacia la paz en Colombia con un gobierno de izquierda democrática: “que no siga tomando el pelo como hasta el momento lo ha hecho, no con el Gobierno, sino con el pueblo colombiano”.

Finalmente, tras conocerse los ponentes de la reforma laboral, el ministro destacó los consensos que han permitido su trámite. “Espero que se preserven en el Senado. Esperamos que comience la discusión por parte de los ponentes. El Gobierno está listo para ir a participar en esa discusión, seguir ajustando y sacar la mejor reforma posible para los trabajadores y los empresarios de Colombia”.

