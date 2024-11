Iván Name respondió durante 7 horas en la Corte por acusaciones de recibir 3.000 millones en caso UNGRD

En el marco de la investigación por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el senador Iván Name fue citado a una extensa diligencia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde declaró, en indagatoria, durante más de siete horas.

La comparecencia se centró en interrogantes relacionados con los testimonios de los exdirectivos de la UNGRD, Sneyder Pinilla y Olmedo López, quienes señalaron que el senador habría recibido parte de los recursos desviados irregularmente de contratos públicos.

Según las declaraciones de los exfuncionarios, Name habría recibido $3.000 millones como soborno para apoyar iniciativas del Gobierno en el Congreso. Pero además, parte de ese dinero Name lo habría destinado a la financiación de la campaña política de su hija María Clara Name.

Al finalizar la sesión, el senador reiteró su inocencia y manifestó sentirse víctima de un proceso injusto. “En el camino he sido calumniado e injuriado, y también me he sentido crucificado, pero alguien nos enseñó que luego viene la resurrección. Cuando brille el sol después de las nubes, se verá la verdad”, expresó Name al salir del tribunal.

El congresista destacó que, a pesar de haber sido sometido recientemente a una cirugía, decidió asistir a la indagatoria para esclarecer su posición y demostrar su inocencia. “He venido en búsqueda de la justicia y la verdad, y ella ha de brillar, porque creo firmemente en la justicia colombiana y en la Corte Suprema de Justicia”, afirmó el expresidente del Senado.

Sin embargo, el senador evitó revelar más detalles sobre el proceso en curso, argumentando que hacerlo podría interpretarse como un acto de irrespeto hacia la autoridad judicial. La Corte Suprema continuará con las investigaciones para determinar la veracidad de las acusaciones y el posible grado de responsabilidad del senador en el escándalo de corrupción que sacude a la UNGRD.

Este miércoles, será el turno para ser escuchado en indagatoria el representante a la Cámara, Andrés Calle.

Pinilla y López dijeron que Calle recibió $1.000 millones como soborno y que este, a su vez, usó parte del dinero para apoyar las campañas políticas de sus familiares en el departamento de Córdoba.

