Nos callaron e incumplieron: los duros reproches de Sigifredo López contra la JEP

En un duro pronunciamiento, el exdiputado del Valle del Cauca, Sigifredo López, se fue lanza en ristre contra la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), afirmando que ese tribunal ha ‘silenciado’ la voz de las víctimas, favoreciendo a los exguerrilleros de las Farc.

En una carta de siete puntos, el exdiputado, además de expresar su más profundo sentimiento de frustración y desilusión frente al proceso de paz y la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, informa que no asistirá más a las audiencias programadas por la JEP.

“Las únicas que hemos cumplido con el acuerdo somos las víctimas”, señala, destacando que, mientras ellas han aportado su dolor y perdón, tanto el Estado como la antigua guerrilla han fallado en sus compromisos.

La crítica se centra en la falta de verdad plena, uno de los pilares fundamentales del proceso. Según Sigifredo, las Farc ofrecieron “verdades a medias” y, cuando las víctimas intentaron exigir respuestas concretas durante las audiencias, “la propia JEP nos calló”.

Otro punto central es la falta de cumplimiento por parte del gobierno. “Los municipios más afectados por el conflicto siguen en manos de disidencias, igual o peor que hace ocho años,” asegura, señalando la ausencia de las inversiones prometidas en las zonas más golpeadas por la violencia.

El exdiputado, único sobreviviente a un secuestro masivo perpetrado por las Farc en el año 2002, también cuestiona la eficacia de la JEP, afirmando que después de siete años de funcionamiento y un alto costo económico, sus resultados han sido “muy deficientes”.

A su parecer, las revelaciones más importantes no surgieron de las confesiones de los excombatientes, sino de la presión ejercida por las víctimas. Además, considera que la JEP no ha aportado información significativa que la Fiscalía no hubiera descubierto previamente.

l pronunciamiento refleja un profundo desencanto: “La muerte de mis compañeros y el sufrimiento de casi 10 millones de víctimas parece que fue en vano,” concluye, lamentando que, lejos de alcanzar la paz prometida, Colombia enfrenta un recrudecimiento del conflicto.

En respuesta a esto y en medio de una audiencia el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, reivindicó el nombre del exdiputado del Valle.