Inconveniente e innecesaria: Santos rechaza la constituyente de Petro

El expresidente Juan Manuel Santos expresó este domingo su desacuerdo con la reciente propuesta del Gobierno del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente.

“Como lo he manifestado en repetidas ocasiones, dicha propuesta es inconveniente, innecesaria y es meterse en un callejón sin salida, porque no existen los tiempos, ni los votos, ni los argumentos,” señaló el expresidente al que insiste en que no hay razones para cambiar la Constitución de 1991.

El expresidente también expresó su opinión sobre el nombramiento de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del interior del gobierno Petro, al que aseguró que no es una cuota del Santismo al haber estado previamente en su gabinete.

“Él, como otros de mis exfuncionarios que han sido destacados con posiciones importantes, han sido escogidos por sus cualidades… no en representación del santismo, porque el santismo no existe,” enfatizó.

