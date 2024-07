Diomar García reveló cuánto le pagaba a Silvestre Dangond en sus inicios

En un recorrido de dos décadas, Silvestre Dangond ha logrado consolidarse como uno de los artistas más importantes del vallenato contemporáneo.

Celebrando 20 años desde el lanzamiento de su primer éxito musical, la carrera del cantante nacido en Urumita, La Guajira, ha sido una historia de perseverancia y evolución constante. Su empresario, Diomar García, ha sido testigo y partícipe de esta trayectoria, y en una reciente entrevista con el programa digital ‘El Mundo de Aco’, reveló detalles inéditos sobre los primeros pasos del artista y el impresionante crecimiento de su carrera.

Un artista prometedor Diomar García, reconocido promotor de eventos cucuteño, recordó con nostalgia su primer encuentro con Silvestre Dangond. “Cuando conocí a Silvestre llegó a la reunión junto a su mánager Carlos Bloom en una motico, me acuerdo que estaba todo ‘gordito’, risas, el gordito le decía yo. Querían que negociáramos presentaciones en vivo, pese a que ellos aspiraban a que fueran varias fechas, decidí comprarle un primer show para ver cómo nos iba y desde entonces, no hemos parado”, relató García.

En esos inicios, Dangond cobraba seis millones de pesos por concierto, una cifra modesta que contrastaba con la magnitud de su talento y potencial.

No obstante, con el tiempo y el trabajo arduo, esa cantidad aumentó exponencialmente. En la misma entrevista, García reveló que la última cifra que le cobró Silvestre por una presentación fue de dos mil millones de pesos, un indicador claro del enorme crecimiento que ha tenido el artista en estos 20 años.

El camino hacia el éxito Diomar García no es un nombre desconocido en la industria musical. Saltó a la fama por organizar eventos en discotecas de su natal Cúcuta, y ha sido el cerebro detrás del éxito de varios artistas, incluyendo a Karol G. Ha traído al país a grandes estrellas de la música mundial como Bad Bunny, ‘RBD y ‘Marc Anthony.

Su relación comercial con Silvestre Dangond ha sido una constante fuente de éxito y crecimiento para ambos.

Este 2024, Dangond y García continúan su colaboración con el tour ‘Ta Malo’, que inició su gira por Estados Unidos mientras cumplen con compromisos en Colombia. “Estaré el resto del año en conciertos, me toca ir y volver porque era la única forma de que nos cuadraran las fechas”, mencionó Dangond en diálogo con Infobae Colombia.

A sus 44 años, Silvestre Dangond se ha consolidado como uno de los mayores exponentes de la nueva ola de la música vallenata en Colombia, al lado de figuras como Jorge Celedón, Peter Manjarrés y Pipe Peláez. Sin embargo, Silvestre ha sabido marcar su propia tendencia a través de la innovación y mantenerse vigente en la industria musical.

Este año ha sido especialmente significativo para Dangond. Además de hacer historia al llenar el estadio El Campín en Bogotá, se convirtió en el único colombiano en tener una calle con su nombre en Estados Unidos, un honor que pocos latinos han conseguido.

La inauguración de la ‘Silvestre Dangond Way’ en Nueva York fue un momento de gran orgullo para el artista. Durante la inauguración, Silvestre expresó su gratitud y el sentido de responsabilidad que siente. “Siento una gran responsabilidad que Dios me dio, el ser ejemplo para una generación, y el tener claro de dónde vengo, de Urumita, La Guajira, me ha llevado a saber para dónde voy. El vallenato ha sido mi vida, la música me ha dado todo. Este reconocimiento es totalmente inesperado y quiero que este día lo disfrute todo el mundo y que toda la gente latina cuando pase por aquí sienta un gran orgullo.”, dijo emocionado.

Estas palabras reflejan la humildad y el enfoque de Silvestre Dangond, quien, a pesar de sus logros, no pierde de vista sus raíces y continúa trabajando con la misma pasión que al inicio de su carrera.