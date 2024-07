La cantante de ‘Viva Colombia, Viva Falcao’ conoció a El Tigre

Durante la llamada, el futbolista, emocionado, la invitó este martes 16 de julio al estadio Nemesio Camacho El Campín para la presentación oficial con el equipo colombiano. Además de agradecerle por el cariño y admiración que le profesa.

Además de cumplir uno de sus sueños, la familia del deportista lanzó una campaña ‘Vaki’ para ayudar a Hernández a reconstruir su casa que en semanas pasadas se cayó por las lluvias en Cartagena.

La cantante había manifestado anteriormente que su casa no había resistido a las lluvias. “En el rancho que se me cayó no tengo nada, solo hay piedras, palos, y donde estoy viviendo ahora no tengo ni televisor para verme los partidos”.

Se logró conocer también que la familia García confesó los emocionados que están de haber conocido a quién por muchos años han escuchado a través de la canción ‘Falcao’. No solo por el cariño expresado al futbolista sino por el significado que tiene para todo un país que sueña con obtener grandes alegrías con el fútbol.

*Con información de El Universal

