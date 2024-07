¿Por qué ha bajado el consumo de leche en Norte de Santander?

Desde hace tres años el sector lechero colombiano está atravesando una crisis producida por el bajo consumo de leche. Según Laura Granados, directora de Planeación Sectorial de la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche, Asoleche, en 2022 tuvieron una caída del 9 %, en 2023 de 3 % y en mayo de 2024 solo se ha recuperado el 0,9 % del consumo.

En Norte de Santander, la producción de leche de 1,3 millones de litros por mes y 63.400 cabezas de ganado, aproximadamente, las que están dedicadas a esta labor, lo que representa el 1,93 % del país.

Esta situación ha afectado a grandes empresas a nivel nacional que, en su afán de reactivar la compra y venta, han decidido implementar nuevas estrategias, siendo una la reducción de los precios a los consumidores.

La Opinión habló con Martín Alfonso Martínez, gerente general de Pasteurizadora La Mejor, sobre el impacto de la crisis del consumo de leche en Norte de Santander, el comportamiento del mercado y las expectativas de producción para lo que resta de 2024.

El consumo de leche se ha desacelerado a nivel nacional, ¿cómo es el panorama en Norte de Santander?

El consumo sí se ha reducido, la situación económica del departamento es muy dura. Nosotros como empresa pasteurizada llegamos a un mercado muy popular, le vendemos a estratos 0, 1, 2 y 3 y también al estrato alto, pero nuestro mayor consumo son los estratos bajos y ahí, la misma situación económica y de desempleo hace sentir el bajonazo porque antes un cliente me compraba una bolsa de leche de 900, hoy está comprando una de 400 mililitros.

Sin embargo, nosotros logramos sostenernos gracias a nuestra infraestructura y cobertura, tanto en Cúcuta, el área metropolitana y el departamento. También somos conscientes de que a pesar de ese bajo consumo, por el poder adquisitivo en la compra y la situación económica del país, hemos logrado sostener el precio porque conseguimos leche a buen precio, respetando las compras regionales. Nosotros acá en el departamento no le hemos bajado un peso al litro de leche de nuestros campesinos, pero nos toca obligatoriamente comprar leche a nivel nacional, porque la leche del departamento nos es insuficiente.

¿Cuántos litros de leche adquiere la empresa para su producción?

Para la producción de la leche y sus derivados se necesitan más o menos 1.900 litros de leche mensuales, de los cuales compramos en la región cerca de 1.200 y nos toca adquirir alrededor de 700 litros en otras zonas del país.

Nosotros tenemos un promedio de compra de leche entre 2.200 a 1.800 pesos, esta diferencia es debido a lejanía de las fincas con el casco municipal ya que el flete y demás procesos implican un costo.

Todos nuestros campesinos, que son más de 2.000 campesinos diarios en su compra de leche, les hemos sostenido el precio y hacemos ese gran esfuerzo promediando con precio de leche que inclusive sale más económica a nivel nacional que departamental, pero tenemos como política respetar el precio de la región.

¿Cómo estuvieron las ventas este primer semestre del año?

Han bajado. Nosotros manejamos varias líneas de negocios, lo que es TAT, preventa, negocios institucionales y grandes superficies y poblaciones. A nosotros nos ha afectado el tema de las grandes superficies porque está llegando leche muy barata y de diferentes marcas, entonces a veces no se puede competir, pero son promociones momentáneas de fin de semana.

Entonces, ¿cómo esperan terminar las ventas este año?

Estamos sufriendo y estamos haciendo lo posible para llegar por lo menos a la cifra del 2023, que se reduce un 12% y 15%. Eso sí, reconozco que en mayo mejoró un poco, en junio se ha mantenido y en julio estamos bien, pero enero, febrero, marzo y abril fueron unos meses bastante pesados.

Desde el Ministerio de Agricultura hicieron un llamado para bajar los precios a los consumidores, ¿cómo ve esta propuesta?

Es viable. La verdad es que nosotros hemos sido conscientes de que si ahora hacemos un ‘shopping’ de precios en cuanto a bolsas de leche de empaque de 200 400, 900 mililitros y de 1,1 litros, nosotros estamos bien posicionados en el mercado porque tenemos la gran ventaja de que podemos dar ese buen precio ya que somos una empresa regional.

Sin embargo, si hacemos la evaluación la competencia está un poco por encima, pero no hay que tenerle miedo. Eso sí, nos gustaría que bajarán los precios ya que eso conlleva a que de pronto se incentive el consumo.

Frente a esa desaceleración del consumo, ¿qué estrategias están implementando?

Servicios y sostener el precio, no pensamos subirlo y tampoco es nuestra política. Lo que hacemos a veces es llegar con una promoción adicional como por incentivar al tendero, lo que pasa es que siempre pensamos que acá debe llegar ese resultado al consumidor final, por eso es que somos bastante celosos en esas promociones paguen 6 lleve 7, porque ese producto no llega a un costo más económico al consumidor final. Por eso preferimos mantener un precio módico, que el tendero tenga una rentabilidad para que el consumidor final pueda comprar.

Pero si estamos, no quiero tocar el precio regional. Si logramos hacer un ‘pool’ de leche a nivel nacional que nos logre bajar un poco el costo, podríamos pensar en darle de pronto un incentivo al tendero, pero que este incentivo no se quede ahí, sino que también llegue al consumidor final que a veces es lo difícil.

Hablando del compromiso que tienen hacia la región, ¿cómo les afectó la avalancha en El Tarrita?

Cuando hubo la crisis nos tocaba dar la vuelta por Bucaramanga y se duplicaban los costos por el valor del combustible, viáticos, peajes y era una crisis bastante delicada. Nosotros tenemos un centro de acopio en Ábrego y para traer esa leche nos costaba el doble, pero yo no les podía decir a mis campesinos que no les iba a recibir la materia prima, por eso hacíamos el esfuerzo y dábamos toda la vuelta por Bucaramanga y traíamos la leche.

Hoy, ajustamos tiempo y todo y pues es un poco la demora en la logística, pero sí les estamos cumpliendo. Pero cuando hubo la crisis sí nos afectó, no solo para la compra de leche, sino también para la comercialización porque si una tonelada de aquí a Ocaña me valía 120.000 pesos, en ese tiempo dando la vuelta por Bucaramanga me costaba $300.000.

