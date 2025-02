Cortocircuito | El ruido de un proyecto, ratificaciones, encuestas y más movidas políticas de la semana

Ratificado

Al recién ascendido general William Quintero Salazar, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, le esperan unos meses más de trabajo en la capital de Norte de Santander. Aunque se había dicho que el oficial estaba esperando que con su nuevo rango se le diera el chance de ir a otro cargo de dirección a nivel nacional, este fin de semana fue notificado de que continuará al frente de sus funciones en la Mecuc. Tras la posesión del nuevo director general de la Policía, el brigadier general Carlos Fernando Triana, quedó conformada la línea de mando y allí, Quintero Salazar aparece ratificado como comandante de la Policía en la ciudad y el área metropolitana.

No lo firmaron

Esta semana, la comisión accidental de la Cámara de Representantes entregó el análisis hecho al informe mediante el cual el Gobierno justificó la declaratoria de Conmoción Interior por la crisis en el Catatumbo y si bien el concepto fue favorable, de los 48 representantes que estaban a cargo del estudio, siete se apartaron de esa decisión. En ese grupo estuvieron los congresistas de Norte de Santander Jairo Humberto Cristo y Juan Felipe Corzo. Ambos han sido unos duros críticos del proceder del Gobierno frente a la grave situación que enfrenta el departamento y han insistido en que lo que se vive hoy es el resultado de la falta de acción desde que se encendieron las alertas.

¿Tanteando el terreno?

Mucho ruido causó en Cúcuta esta semana la divulgación de un documento que parece ser el borrador de un proyecto de acuerdo de la Alcaldía para modificar el Estatuto Tributario Municipal. Mientras que la Secretaría de Hacienda todavía no confirma si en realidad existe la intención o no de hacer algunos ajustes en materia de impuestos y contribuciones, y en caso de ser cierto, cuáles serían los alcances del mismo, en el Concejo insisten en que por allá no ha llegado proyecto alguno y que hasta ahora no conocen qué es lo que busca la administración. Sin embargo, quienes sí parecen tener ya en su poder el borrador son los gremios, que ya incluso lo están revisando, pues deben entregar sus planteamientos y propuestas frente al mismo, el 20 de febrero. ¿Estará entonces la Alcaldía tanteando el terreno antes de lanzar la bomba?

Molestia

Continuando con la controversia que ha suscitado la posibilidad de que se someta a estudio una reforma al Estatuto Tributario, la falta de claridad frente al tema ha causado también algunas molestias al interior de la coalición que acompaña al alcalde Jorge Acevedo. Uno de los que habló duro esta semana en el Concejo para pedir que se despejen todas las dudas al respecto, fue el concejal Jesús Sepúlveda, quien señaló que, tal y como están las cosas hoy, el mensaje que está quedando en el ambiente es que la corporación es la que les va a subir los impuestos a los cucuteños. “Pido que le solicitemos a Hacienda, quien parece ser la que distribuyó los borradores, que nos diga cuál es la intención”, reclamó el concejal.

Vuelve y juega

Faltando apenas un año y medio para terminar el gobierno del presidente Gustavo Petro, el mandatario anunció la esperada estrategia para hacerle frente al incremento de los cultivos de coca en el Catatumbo. Como ya se había hecho antes, después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, el Gobierno ofrecerá a las familias campesinas un apoyo económico mensual para aquellas que eliminen de raíz los cultivos de uso ilícito. El programa se llama RenHacemos Catatumbo y la convocatoria para vincularse a esta iniciativa se abrió el 13 de febrero y va hasta el 5 de marzo. Hay quienes aseguran que la propuesta no tiene nada de nuevo y que tuvo que estallar la guerra nuevamente para que el Gobierno reaccionara, pues ni cuando el negocio de la coca entró en crisis, y muchos veían en ese escenario una oportunidad para poner fin a los cultivos ilícitos, el mandatario reaccionó.

Funcionó el destape

Desde hace varios días, la periodista y exdirectora de la revista Semana, Vicky Dávila, comenzó una gira por los medios para hacer oficial lo que ya muchos daban por hecho en el país: que buscará ser candidata presidencial en 2026. Todo parece indicar que la estrategia le funcionó y que su proyecto empieza con un golpe de opinión a su favor, pues según los resultados de la más reciente encuesta de intención de voto de la firma Guarumo, Dávila aparece en el primer lugar con un 15,1% de favorabilidad, seguida por el director de Prosperidad Social y fiel escudero del presidente Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, 11,9%; y Sergio Fajardo con el 11,5%.

El escenario de Vargas

Aunque el exvicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, todavía no confirma si se le medirá o no, otra vez, a una aspiración presidencial, las encuestas lo siguen teniendo en cuenta en el listado de posibles candidatos y la de Guarumo no fue la excepción. Los resultados que arrojó la nueva medición muestran que en el lote general de eventuales aspirantes, el exvice aparece en el cuarto lugar, con apenas el 5,2% de intención de voto a su favor, seguido muy de cerca por Claudia López, 4,6% y María José Pizarro 4,1%. Hay quienes dicen que Vargas está analizando minuciosamente el panorama, pero que la decisión no está para nada fácil.

Preocupa la salud

El caos que enfrenta hoy el sistema de salud en Colombia y que tiene a más de uno con los nervios de punta también se empieza a posicionar como el principal motivo de preocupación de los colombianos. Y no es para menos, con los problemas que evidencia hoy este sector, como la demora en la entrega de medicamentos, más de un 30% de las IPS en programas de saneamiento fiscal y buena parte de las ESE con déficit presupuestal. Según la encuesta de Guarumo, la cual se aplicó entre el 10 y el 13 de febrero, el acceso a la salud es para un 25% de los consultados el principal motivo de angustia en este momento. Le siguen, la corrupción, con el 15,4%; el costo de vida, 11,1%; la seguridad, 9,6% y la falta de empleo: 8,2%.