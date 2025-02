Detalles del crimen: el cantante Zair Guette aparecía en un panfleto donde lo amenazaban de muerte

Las autoridades están llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre un crimen que ha causado gran impacto en la industria de la música popular. Se trata del homicidio del joven cantante Zair Guette, quien fue encontrado sin vida en el municipio de Ginebra, en el departamento de Valle del Cauca, adonde había viajado con el propósito de cumplir un compromiso profesional. Los informes oficiales y las imágenes obtenidas en la escena del crimen han revelado detalles estremecedores. Ambos cuerpos presentaban signos evidentes de tortura. En el caso de Zair Guette, quien vestía una sudadera de color beige, su identidad fue confirmada gracias a sus tatuajes. Su cuerpo presentaba múltiples golpes y tenía una toalla verde cubriendo su rostro. Por otro lado, Teddy Vergara fue hallado a unos metros de distancia con un amarre plástico alrededor de su cuello.

Desde que el asesinato salió a la luz, las autoridades han manejado diversas hipótesis para esclarecer los hechos. Aunque no han descartado la posibilidad de que el crimen haya sido producto de un intento de robo o un acto de extorsión, una de las líneas de investigación más relevantes se basa en la existencia de una lista de objetivos de una peligrosa organización criminal de Barranquilla, ciudad natal del cantante.

Dicho listado comenzó a circular después de la masacre del clan Vega Daza en una lujosa vivienda en Puerto Colombia. En la lista figuraban los nombres de 25 personas a quienes la banda criminal señalaba por presuntos vínculos con Jorge Eliécer Díaz Collazos, conocido como alias Castor. En la posición número 12 aparecía el nombre de Zair Guette, con la anotación específica de “cantante financiado por ‘Castor’”.

Además, en el mismo documento se encontraban nombres de presuntos colaboradores del señalado delincuente, como Maira Vera Duarte, alias La Mona, quien ha estado bajo investigación en el pasado. Otra pista fundamental para el desarrollo del caso son los mensajes que el cantante logró enviar antes de su asesinato. En este sentido, los investigadores están en la búsqueda de los teléfonos móviles de ambas víctimas y han comenzado a contactar a personas cercanas que se comunicaron con ellos durante la noche del viernes 14 de febrero. El crimen ha generado una gran conmoción en la comunidad artística y entre los seguidores de Zair Guette, quienes han expresado su indignación y exigen justicia. Mientras tanto, los equipos de investigación trabajan en la reconstrucción de las últimas horas de vida del cantante y su mánager, con la esperanza de encontrar pruebas que permitan esclarecer este doble homicidio.

Avances en la investigación

En el marco de las pesquisas, las autoridades del Valle del Cauca han revelado información crucial que podría arrojar luz sobre el caso. A esto se han sumado declaraciones de personas cercanas al artista, quienes han compartido detalles relevantes sobre su situación antes del crimen.

Luis Ángel Rengifo Vega, conocido en la industria musical como Engell Melody, publicó un emotivo mensaje en Facebook en el que dio a conocer que su amigo y colega había recibido amenazas de muerte desde hace algún tiempo.

“Estoy llamando a Zair, pero no me contesta ¡Esto tiene que ser una broma! Él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no por allá. Me comentó que había hablado con esa gente y que lo habían dejado quieto, que todo estaba bien. Yo le dije que se viniera para acá, para Estados Unidos, y no me hizo caso ¡Díganme que esto es mentira! El que hizo esto no sabe cuánta gente te ama”, expresó Engell Melody en medio del dolor.

Por otro lado, un familiar de Zair Guette ofreció detalles impactantes al medio Impacto News. Según su testimonio, el cantante y su mánager fueron víctimas de una emboscada meticulosamente planeada. “Los citaron en Cali para una presentación musical y allí los mataron”, afirmó. Esta versión refuerza la hipótesis de que el crimen fue premeditado, descartando la posibilidad de que se tratara de un robo al azar o un hecho fortuito.

A medida que la investigación avanza, las autoridades siguen recopilando testimonios y analizando las amenazas previas que recibió el artista, con el objetivo de determinar si su asesinato está directamente relacionado con la lista de objetivos de la organización criminal barranquillera. Mientras los investigadores trabajan en esclarecer cada aspecto de este trágico suceso, amigos, colegas y seguidores de Zair Guette continúan expresando su dolor y claman por justicia.

