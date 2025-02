Áreas de reserva en Santurbán: Tribunal ratifica que la ministra de Ambiente omitió información a mineros

El pedido del Gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus

El remezón en el Gobierno Nacional impacta directamente a las regiones donde los funcionarios salientes venían trabajando temas de importancia como en Santander. Pero adicionalmente dejan en ‘vilo’ varios proyectos que hasta ahora no han tenido luz verde por parte de Palacio de Nariño.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se refirió directamente a la ministra saliente de Ambiente, Susana Muhamad, a quien señaló de haber provocado un paro campesino en el departamento y de haber hecho pocas gestiones por la región.

Le puede interesar: Solo dos ‘Corazones de Barrio’ están listos para abrir puertas: Alcaldía de Cúcuta

“La ministra de Ambiente vino, pero fue a generarnos un paro. Ahora van a hacer otro paro porque no les cumplieron. La ministra vino varias veces pero a imponer el Decreto 044 y la comunidad de Soto Norte no permite eso porque no se ha cumplido el Acuerdo de Escazú y ahora nos quiere poner unas reservas forestales que incluyen hasta Bucaramanga”, cuestionó el mandatario departamental.

El Gobernador envió una carta a la saliente funcionaria de la Casa de Nariño - que tendría aspiraciones presidenciales en 2026 - y le pidió no dejar en firme la resolución que crea las zonas de reserva en siete municipios, argumentando que esto sería “lesivo” para el territorio.

“Funcionarios, mandatarios locales y la comunidad me han manifestado la inmensa preocupación que existe en nuestro departamento y especialmente en la provincia de Soto Norte debido a que, en plenas festividades de fin de año y ahora a comienzos de 2025, el Ministerio de Ambiente ha convocado a través de las alcaldías a una serie de reuniones en los municipios de la provincia con muy baja asistencia de la comunidad de base, para informarse que se encuentra publicado en la página un proyecto titulado ‘por la cual se declara una zona de reserva de recursos naturales de carácter temporal en el costado occidental del macizo de Santurbán, en jurisdicción de Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta, Tona y Bucaramanga’”, dice la misiva del Gobernador.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en https://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .