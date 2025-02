Uribismo insiste en que Gustavo Petro sea llevado a juicio político

El nuevo escándalo que rodea al presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta de los dineros que habría intentado introducir a su campaña el zar del contrabando, Papá Pitufo, lejos de estar zanjado, parece que seguirá dando mucho de qué hablar.

Lea además: Por qué capturaron a Mocho Olmedo, disidente que se había entregado en Teorama

Con el paso de los días, además de conocerse detalles adicionales sobre los movimientos que hizo Diego Marín Buitrago por permear el proyecto del progresismo, la oposición también enfiló baterías en contra del jefe de Estado, con el fin de que el caso sea llevado hasta las últimas instancias.

El jueves, el senador del Centro Democrático y precandidato presidencial, Miguel Uribe, radicó una nueva denuncia ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, por presunta financiación ilícita de la campaña que llevó a Petro a convertirse en el primer presidente de izquierda en Colombia.

El congresista fundamenta la denuncia en las revelaciones que se ventilaron en el pasado consejo de ministros y que fueron ampliadas esta semana, las cuales indican que Marín Buitrago ofreció un aporte de $500 millones, a través del empresario catalán Xavier Vendrell.

Según el relato de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Vendrell coincidió en un evento de campaña organizado por Armando Benedetti en España, en el que estuvo el entonces candidato Petro, con Papá Pitufo.

Lea además: ¡'No es leche'! Superindustria sanciona a empresas por engañar a los consumidores

“En el artículo publicado por la Revista Cambio, la periodista María Jimena Duzán menciona que una persona acompañó a Xavier Vendrell a una mansión en Guaymaral para recibir 500 millones de pesos, y quien, además, “se embolsilló 50 millones de pesos de un tacazo”, sin embargo, su nombre no fue publicado. Se trata, según la información que me reveló Vendrell, del señor Néstor Daniel García Colorado, quien no era militante del Pacto Histórico”, detalló Rodríguez en un comunicado.

Los señalamientos del director de la UNP fueron negados y rechazados por Armando Benedetti y por el mismo Vendrell, quien negó haber sostenido una reunión en Madrid con Diego Marín Buitrago, y explicó que rechazó la donación a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, tras no poder verificarse su origen.

Ante el cruce de versiones que se desató entre quienes tuvieron conocimiento de los movimientos de la campaña presidencial, el senador Uribe planteó que Petro debe responder ante la justicia.

Le puede interesar: Una problemática silenciosa ronda en el puente La Gazapa de Cúcuta

Cuestionó la aclaración hecha por el mandatario, en el sentido de que ordenó devolver el aporte, por considerar que el dinero en efectivo en grandes cantidades nunca terminaba siendo de buena procedencia, pues dijo que esa devolución no se hizo bajo los parámetros exigidos por la ley.

El senador opositor considera además que hasta la fecha no existe ninguna prueba documental que confirme que haya un video en donde se vea que se devolvió el dinero, tal y como lo dijo el presidente.