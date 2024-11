Concejo de Ocaña tumbó proyecto para eliminar sobretasa a campesinos

Al aducir falta de soportes técnicos para tomar una decisión trascendental la coalición mayoritaria, el Concejo de Ocaña hundió la iniciativa encaminada a desmontar la sobretasa al alumbrado público cobrada a los campesinos sin recibir el servicio.

Con siete votos a favor y ocho en contra no pasó el proyecto donde se buscaba un alivio a los pequeños productores, quienes deben el 10 por ciento como lo establece la tabla tarifaria de ese servicio de energía eléctrica.



El concejal William Sánchez aseguró que no había suficientes argumentos, ya que ese servicio está concesionado y no quieren cometer errores que puedan salir caros para la misma administración municipal.



“Hay que reconocer la importancia que tiene el campesino para nuestra región como símbolo del desarrollo económico. Infortunadamente encontramos piedras de tropiezos para avanzar en el debate sobre los beneficios para esa comunidad basado en lo legal y financiero con el prestador del servicio de alumbrado para las residencias dispersas”, anotó.

Ante esa coyuntura plantean desarrollo de mesas técnicas en próximo año con el análisis de las cifras para no incurrir en un error. “Hay una concesión de por medio y la oferta no está en manos del municipio. Entonces, si no existe claridad sobre el particular no podemos actuar con afanes”, puntualizó.