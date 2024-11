Ola invernal genera emergencias viales en la zona del Catatumbo

Incomunicado se encuentra el municipio de El Tarra con la ciudad de Ocaña, debido a los fuertes aguaceros que se registran día tras día, indicaron transportadores del Catatumbo.

En muchos trayectos de la arteria vial se presentan grandes aluviones de agua y tierra. El sitio más crítico está en inmediaciones de las veredas Bellavista y Las Torres del municipio de El Tarra, lo que dificulta la comercialización de las cosechas, indicó Luis Daniel Durán.

Cabe mencionar que hay más derrumbes en la vía, pero no de la misma magnitud y los campesinos en su afán de pasar arriesgan sus vidas transitando por otras trochas, indica el transportador Guillermo Araque, quien solicita la ayuda del nivel central y departamental.

Lea aquí: Viajeros de Ocaña a Cúcuta viven calvario por precipitaciones en vía alterna

El otro carreteable que comunica con Tibú no ha sido ajeno al taponamiento por causa de los derrumbes. Por estos días es muy frecuente observar maquinaria amarilla habilitando el paso vehicular, se puede decir que no dan abasto, porque las lluvias no cesan, agregó.