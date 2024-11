Alcalde de Ocaña cumple tres días de arresto en la sede del Segundo Distrito de Policía

En una decisión sin precedentes el alcalde de Ocaña, Emiro Cañizares Plata purga desde el pasado jueves, en la sede del Segundo Distrito de la Policía nacional, tres días de arresto ordenados en un fallo emitido por el Juzgado Segundo Penal municipal por incurrir en desacato de la acción de tutela que le ordenó el reintegro de dos funcionarias declaradas insubsistentes.

Después de hacer diligencias en la capital de la República el mandatario, acompañado de los abogados y escoltas, se dirigió al comandante de estación a las 11:30 de la mañana del jueves para hacer efectiva la medida cautelar que se extenderá hasta el domingo al mediodía.

Ante la sentencia, deja en manos de los asesores jurídicos la defensa de un concurso de méritos realizado en el año 2023 por la Comisión Nacional de Servicio Civil para proveer algunos cargos provisionales en la administración municipal.

A su llegada al cargo, Cañizares procedió a tomar posesión de los nuevos empleados, pero los salientes, quienes no obtuvieron los puntajes exigidos, procedieron a instaurar los respectivos denuncios por vulneración de los derechos laborales y en especial la violación del debido proceso con pacientes de alta complejidad.

En su defensa, el mandatario argumentó sobre el particular que algunas exigencias no se podían cumplir pues no existen vacantes ni el presupuesto para la reubicación de los exfuncionarios.

Explicó que fueron sometidos a concurso y a mediados de 2023 se practicaron las pruebas de conocimientos donde muchos no pasaron el examen.

Entre abril y mayo procedió a posesionar a las personas que presentaron los respectivos soportes, factor utilizado para reclamar los derechos laborales. Aclaró que se hizo ofrecimientos a los accionantes, pero no aceptaron las condiciones para seguir laborando lo que ocasionó el desacato en segunda instancia.

Cañizares aclaró que no puede cumplir en su totalidad el fallo ya que puede incurrir en el delito de prevaricato por acción.