Aprueban mesada navideña para los pensionados de Ocaña

Que no vuelva a pasar

El presidente de la Asociación de Pensionados de Ocaña, Efraín Serrano Neira, se mostró agradecido con las personas que desentrabaron las cifras aritméticas para obtener los salarios y primas de fin de año, pero pidió que esta situación no se vuelva a repetir.



“Este episodio no puede repetirse y estaremos atentos a los procedimientos legales para evitar el llanto de los compañeros quienes no tenían cómo pagar arriendo, servicios públicos e, incluso, medicamentos. Aquí no caben componendas, somos pobres, pero sin un rabito de paja”, exclamó el vocero de los abuelos quienes esperan las mesadas pensionales.

El concejal, Luis Alfonso Díaz Barbosa, instó a la corporación a trabajar todos juntos por Ocaña. “No podemos colocar palos a las ruedas del progreso, a pesar de pertenecer a la oposición de acuerdo a la Ley 1909 de 2018, invito al voto inteligente y sensato en beneficio del pueblo.

