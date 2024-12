Gobernador de Norte de Santander lanza el Plan Navidad en Ocaña

Navidad en familia



El primer mandatario seccional recalcó sobre la escogencia de Ocaña como epicentro de las estrategias para garantizar tranquilidad a todos los nortesantandereanos.



“Esperamos que haya familias felices en un ambiente de integración, convivencia y solidaridad. Donde todos puedan reunirse alrededor del pesebre y del niño Dios. No les compren pólvora a sus hijos, no manejen en condiciones de alicoramiento, eviten las riñas y tengamos tranquilidad durante la Navidad”, anotó el gobernador.



Recordó la estrategia Púrpura encaminada a erradicar la violencia contra la mujer e instó a los padres de familia a cuidar a los niños y jóvenes para que no haya vulneración de los derechos.

Anunció para el próximo año el mejoramiento del sistema de cámaras de seguridad para el monitoreo de toda la ciudad y así brindar protección a toda la población.