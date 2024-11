Concejales de Ocaña no asistieron a la discusión del presupuesto 2025

En medio de una gran polémica por la ausencia de la coalición mayoritaria, el alcalde Emiro Cañizares radicó ante el Concejo municipal de Ocaña el programa de inversiones y gastos para la vigencia 2025.

El presupuesto supera los 173.000 millones de pesos donde se destaca la asignación de un rubro por 5.000 millones para cumplir con la reestructuración de pasivos en la Ley de intervención económica del ministerio de Hacienda y Crédito público.



El mandatario y asesores tributarios no pudieron hacer la exposición de motivos, ya que los 8 concejales de la coalición mayoritaria no asistieron en una clara demostración de la oposición emprendida a partir de la fecha.



La presidente del Concejo, Yurima Sánchez, censuró la actitud de los ‘rebeldes’ y los invitó a trabajar por el bienestar de la comunidad. “Es triste llegar a la instalación de las sesiones y encontrarse con ocho sillas vacías de las personas a quienes la gente depositó el voto de confianza para mejorar las condiciones de vida. Hago un llamado a la reflexión para que asuman esa misión encomendada con seriedad y no movidos por intereses particulares”, recalcó.

Únicamente llegaron al recinto Yurima Sánchez, Carlos Rueda, Luis Eduardo Botello, Jenny Ortiz, Tania Gaona, Dairon Rangel y Luis Alfonso Díaz Barbosa y no hubo quorum para la instalación.