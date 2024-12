El artista de Chinácota que expone en la Quinta Teresa de Cúcuta

¿La exposición 'La onda encantada' de qué trata?

La onda encantada es un concepto que surge de la cultura Maya y hace referencia a la energía ancestral creadora que modela la realidad. La exposición enmarcada en dicho concepto, trae al espectador escenas e imágenes surgidas de la tradición oral, mitos y sueños relacionados con culturas ancestrales latinoamericanas como (Chitarera, Hitnu, Amazónicas, Inga, Chibchas, Mayas) que se conjugan con un presente mestizo. Resaltando la identidad y memoria de nuestros ancestros que pervive en los abuelos indígenas y campesinos.

¿Cuántos cuadros recopila esta obra?

Son 19 obras de arte en variados formatos y tamaños, que constan de 18 pinturas en la técnica del acrílico, oleo, pan de oro sobre lienzo y otros soportes. Y una pieza escultórica en marmolina.

¿Hasta cuándo estará expuesta en la Quinta Teresa?

El 5 de diciembre del 2024 se abrió y estará abierta al público hasta el 2 de enero del 2025. Horarios entre semana abierto en la quinta teresa de Cúcuta de 8 am- 12:00 y de 2 pm a 6 pm. Fines de semana de 9 am a 11:30 am y de 2 pm a 5:30 pm

¿Hace cuánto está dedicado a la pintura?

Desde hace 13 años que laboro en la pintura combinando pintura tradicional de caballete, murales en arte público y proyectos FreeLancer.