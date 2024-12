Elton John reveló que ha perdido la visión casi por completo

Este fin de semana se presentó en Londres el musical de El diablo viste de Prada, producción para la que Elton John escribió las letras de las canciones. El cantante acudió al evento, donde reveló el importante problema de salud que atraviesa y que lo ha dejado casi sin visión.

El músico, que estuvo acompañado por su esposo, David Furnish, se sinceró en el escenario. “Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la actuación, pero la he disfrutado”, dijo.

“Mi marido ha sido mi apoyo porque no he podido asistir a muchos de los ensayos. Es difícil para mí verlo, pero me encanta escucharlo y sonó bien esta noche. ¡Gracias por venir!”, agregó.

El artista ha sufrido problemas de visión desde que contrajo una infección en el ojo derecho en julio. John declaró a Good Morning America en noviembre que desarrolló la infección en el sur de Francia.

“Lamentablemente, en julio perdí la vista del ojo derecho porque tuve una infección en el sur de Francia. Y ya hace cuatro meses que no puedo ver. Y mi ojo izquierdo tampoco es el mejor. Así que hay esperanza de que todo irá bien, pero estoy un poco estancado en este momento”, dijo entonces.

“Puedo hacer algo como esto”, agregó, refiriéndose a la entrevista, y añadió: “Pero ir al estudio y grabar, no lo sé, porque para empezar no puedo ver la letra. Estamos tomando la iniciativa para intentar mejorarlo, pero por el momento es en eso en lo que nos estamos concentrando. No puedo ver nada, no puedo leer nada”.

Ya el pasado mes de septiembre, el artista compartió un comunicado en Instagram sobre su estado de salud.

“Durante el verano, he estado luchando con una infección ocular grave que, lamentablemente, me ha dejado con una visión limitada en un ojo. Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”, decía en el texto.

“He pasado tranquilamente el verano recuperándome en casa y me siento positivo sobre el progreso que he logrado en mi curación y recuperación hasta ahora”, concluyó.

Europa Press*

