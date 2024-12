“Dana”, “espóiler” y “groupie”, entre las nuevas palabras incluidas en el diccionario de la RAE

La Real Academia Española (RAE) presentó este martes en Madrid la actualización 23.8 de su diccionario en línea, que incorpora más de 4.074 modificaciones, entre nuevas palabras, enmiendas y ratificaciones.

La presentación de la actualización del Diccionario de la lengua española (DLE) la dio a conocer el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, junto con el Instituto de Lexicografía.

Entre las novedades destacan 609 nuevas palabras, como “dana”, a raíz de las devastadoras inundaciones en España a finales de octubre que dejaron más de 200 fallecidos en la región de Valencia, por lo que se consideró la mayor catástrofe climática del siglo en el país.

El término meteorológico se define en el DLE como “Depresión en niveles altos de la atmósfera, que, aislada de la circulación general atmosférica, se mueve de forma independiente y puede producir grandes perturbaciones con precipitaciones muy intensas”.

Este vocablo proviene del acrónimo “depresión aislada en niveles altos” y se suma a la redefinición de “gota fría”, que ahora se especifica como “Bolsa de aire frío, situada en niveles medios de la atmósfera y desprendida de la zona donde se originó”.

El ámbito laboral y tecnológico también se vio reflejado en esta actualización. La palabra “teletrabajar” ya forma parte del diccionario. Asimismo, se incluyó “aerotermia”, definida como la “tecnología que aprovecha la energía contenida en la atmósfera para proporcionar calefacción”, y “granularidad”, que, en su segunda acepción, se refiere al “grado de detalle de una información”.

Sobre el mundo financiero, la RAE añadió el término “chiringuito financiero”, que se define como “Entidad financiera al margen de algunos controles y garantías legales”. Además, se introdujo una nueva acepción para “chiringuito”, que, en sentido coloquial, se refiere a un “negocio o actividad comercial, o lugar donde se desarrolla”, con una connotación despectiva en ciertos contextos.

En el ámbito cultural y social, se incorporan palabras como “groupie”, procedente del inglés, que se usa para referirse a los fans que siguen de forma incondicional a cantantes o grupos musicales en sus giras. Se añade también “haka”, la famosa danza ritual maorí que se caracteriza por sus gestos intimidantes y suele realizarse antes de competiciones deportivas, como los partidos de rugby de la selección de Nueva Zelanda.

Otros términos de interés incluyen “ovnilogía”, como sinónimo de ufología, para referirse al estudio de objetos voladores no identificados (OVNIs); “sérum” que se define como “líquido más o menos denso, de efecto reparador, revitalizador, hidratante, etc., usado como cosmético”; “espóiler”, del inglés spoiler, que se usa cuando hay una “revelación de detalles importantes de la trama o el desenlace de una obra de ficción, que reduce o anula el interés de quien aún no los conoce”.

También palabras como “esquiable”, “bicicross”, “ciclocross”, “capoeira”, “catacúmbico”, “frapé”, entre otras, fueron añadidas al DLE.

Cabe resaltar que las más de 4.074 modificaciones “no son novedades absolutas, sino que incluyen también variaciones, rectificaciones o supresiones de artículos”, según aclaró el director de la RAE. “Las adiciones son 609, mientras que las enmiendas o ratificaciones son 1.304″.

